Seit der Auslosung am Freitagabend ist klar: Das Barrage-Hinspiel wird im Stadion des Unterklassigen stattfinden. In den letzten drei Austragungen ist die jeweils umgekehrt gewesen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Noch ist unklar, wer Ende Mai die Barrage um den letzten Platz in der Super League bestreiten wird. In jedem Fall wird der Zweitplatzierte der Challenge League aber zuerst ein Heimspiel haben, während der Elfte der Super League im Rückspiel vor eigenem Anhang antreten darf. Ausgelost worden ist dies am Freitagabend nach dem Challenge-League-Spitzenkampf zwischen Aarau und Vaduz.

Es ist das erste Mal seit 2022, dass der Oberklassige im Barrage-Rückspiel Heimrecht geniesst. Damals behielt Luzern nach einem Unentschieden in der Fremde mit einem 2:0-Sieg gegen Schaffhausen seinen Platz in der Super League. Seither mussten Sion (2023) und zuletzt zweimal GC im Rückspiel in der Fremde antreten.

Gespielt wird die Barrage am 20./23. oder am 28./31. Mai – je nach dem, ob ein Barrage-Klub den Cup-Final erreicht. Dieses Szenario ist derzeit nicht unwahrscheinlich: Cup-Halbfinalist GC ist in der Super League auf Rang elf klassiert, wobei die Differenz gegen oben zum FC Zürich und nach unten zu Winterthur aktuell sieben Punkte und mehr beträgt. Sollte dies tatsächlich, könnten die Grasshoppers wie schon im Vorjahr – damals wichen die Zürcher nach Lugano aus – ein Stadion-Problem haben: Ende Mai macht die Metal-Band Metallica im Letzigrund Halt.

Aus der Challenge League dürften sich entweder Vaduz oder wie schon 2025 Aarau für die Barrage qualifizieren –Yverdon, ebenfalls Cup-Halbfinalist, hat mit zwölf Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen.