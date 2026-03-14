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Erstmals seit 2022
Super-Ligist geniesst im Barrage-Rückspiel Heimrecht

Seit der Auslosung am Freitagabend ist klar: Das Barrage-Hinspiel wird im Stadion des Unterklassigen stattfinden. In den letzten drei Austragungen ist die jeweils umgekehrt gewesen.
Publiziert: 11:48 Uhr
|
Aktualisiert: 11:49 Uhr
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Anders als im Vorjahr zwischen Aarau und GC wird das Barrage-Rückspiel in dieser Saison beim Super-Ligisten ausgetragen.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Noch ist unklar, wer Ende Mai die Barrage um den letzten Platz in der Super League bestreiten wird. In jedem Fall wird der Zweitplatzierte der Challenge League aber zuerst ein Heimspiel haben, während der Elfte der Super League im Rückspiel vor eigenem Anhang antreten darf. Ausgelost worden ist dies am Freitagabend nach dem Challenge-League-Spitzenkampf zwischen Aarau und Vaduz.

Es ist das erste Mal seit 2022, dass der Oberklassige im Barrage-Rückspiel Heimrecht geniesst. Damals behielt Luzern nach einem Unentschieden in der Fremde mit einem 2:0-Sieg gegen Schaffhausen seinen Platz in der Super League. Seither mussten Sion (2023) und zuletzt zweimal GC im Rückspiel in der Fremde antreten.

Gespielt wird die Barrage am 20./23. oder am 28./31. Mai – je nach dem, ob ein Barrage-Klub den Cup-Final erreicht. Dieses Szenario ist derzeit nicht unwahrscheinlich: Cup-Halbfinalist GC ist in der Super League auf Rang elf klassiert, wobei die Differenz gegen oben zum FC Zürich und nach unten zu Winterthur aktuell sieben Punkte und mehr beträgt. Sollte dies tatsächlich, könnten die Grasshoppers wie schon im Vorjahr – damals wichen die Zürcher nach Lugano aus – ein Stadion-Problem haben: Ende Mai macht die Metal-Band Metallica im Letzigrund Halt.

Aus der Challenge League dürften sich entweder Vaduz oder wie schon 2025 Aarau für die Barrage qualifizieren –Yverdon, ebenfalls Cup-Halbfinalist, hat mit zwölf Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
29
34
68
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
29
23
54
3
FC Lugano
FC Lugano
29
10
49
4
FC Basel
FC Basel
29
4
46
5
FC Sion
FC Sion
29
8
42
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
29
3
42
7
FC Luzern
FC Luzern
29
3
36
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
29
-2
36
9
Servette FC
Servette FC
29
-6
33
10
FC Zürich
FC Zürich
29
-16
31
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
29
-14
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
29
-47
16
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
FC Zürich
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FC Winterthur
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Super League
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Challenge League
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FC Aarau
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FC Vaduz
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Grasshopper Club Zürich
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