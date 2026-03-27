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Neue SFL-Massnahmen kommen
Aber keine Aufstockung der Challenge League

Die SFL-Klubs haben am Freitag entschieden, dass die Challenge League auch ab der Saison 2027/28 bei zehn Teams bleibt. Stattdessen gibt es neue Massnahmen zur Förderung junger Schweizer Fussballtalente.
Publiziert: vor 21 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
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Die Challenge League rund um die Spitzenreiter Vaduz und Aarau wird künftig nicht aufgestockt.
Foto: keystone-sda.ch
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die Klubs der Swiss Football League (SFL) haben sich an einer ausserordentlichen Generalversammlung gegen eine Aufstockung der Challenge League auf die Saison 2027/28 entschieden. «Der Antrag verpasste die erforderliche Zweidrittelmehrheit klar und wurde abgelehnt», teilt die SFL am Freitagabend in einer Mitteilung mit. Damit wird in der zweithöchsten Liga die aktuelle Struktur beibehalten und weiterhin zehn und nicht zwölf Teams gegeneinander antreten.

Hingegen zugestimmt haben die Klubs mehreren Reformschritten für die Stärkung der Nachwuchsförderung. Das angenommene Massnahmenpaket umfasst in einem ersten Teil finanzielle Anreize und reglementarische Anpassungen für die Challenge League, um die Entwicklung und den Einsatz junger, lokal ausgebildeter Spieler gezielt voranzutreiben.

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Lokale Talente sollen bevorzugt werden

Dazu zählen ein Bonus-/Malus-System für den Einsatz von Schweizer U21-Spielern in der UBS Youth Trophy, die Reduktion der Kontingentsliste von 21 auf 20 Plätze ab der Saison 2027/28 sowie die Verpflichtung zur Anstellung eines vollamtlichen Cheftrainers, wie die SFL schreibt.

Weiter beschlossen die Klubs eine generelle Erhöhung der Ausbildungsbeiträge bei Transfers von nicht lokal ausgebildeten Spielern. Damit will die Liga einen Anreiz schaffen, dass heimische Talente gleicher Qualität bevorzugt werden. Die verabschiedeten Massnahmen werden gestaffelt ab der Saison 2026/27 in Kraft treten.

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Challenge League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Vaduz
FC Vaduz
27
27
62
2
FC Aarau
FC Aarau
27
21
62
3
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
27
16
47
4
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Stade-Lausanne-Ouchy
27
9
39
5
Neuchatel Xamax FCS
Neuchatel Xamax FCS
27
-1
36
6
FC Rapperswil-Jona
FC Rapperswil-Jona
27
-12
29
7
FC Etoile Carouge
FC Etoile Carouge
27
-9
28
8
FC Stade Nyonnais
FC Stade Nyonnais
27
-7
27
9
FC Wil
FC Wil
27
-17
27
10
AC Bellinzona
AC Bellinzona
27
-27
18
Aufstieg
Aufstiegsspiel
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
Bellinzona
Bellinzona
Étoile Carouge
Étoile Carouge
Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Rapperswil-Jona
Rapperswil-Jona
Stade Nyonnais
Stade Nyonnais
FC Wil
FC Wil
Neuchâtel Xamax
Neuchâtel Xamax
FC Vaduz
FC Vaduz
FC Aarau
FC Aarau
Yverdon Sport FC
Yverdon Sport FC
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        Stade-Lausanne-Ouchy
        Stade-Lausanne-Ouchy
        Rapperswil-Jona
        Rapperswil-Jona
        Stade Nyonnais
        Stade Nyonnais
        FC Wil
        FC Wil
        Neuchâtel Xamax
        Neuchâtel Xamax
        FC Vaduz
        FC Vaduz
        FC Aarau
        FC Aarau
        Yverdon Sport FC
        Yverdon Sport FC