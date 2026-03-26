Lichtsteiner testet neues System und zwei 16-Jährige

In einem Testspiel gegen Vaduz probiert FCB-Trainer Lichtsteiner viel aus – und verliert am Ende deutlich.

Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist schon fast eine ganze Startelf, die Stephan Lichtsteiner im Testspiel gegen Vaduz nicht zur Verfügung steht. Neben den Nationalspielern Traoré, Duranville, Koloto, Akahomen, Soticek und Kacuri müssen auch die angeschlagenen Broschinski, Rüegg, Omeragic, Koindredi (Hirnerschütterung) und Tusnemoto die Partie auf dem Basler Trainingsgelände auslassen. Dafür darf Jean Doucoure (17), der sonst für die U19 des FCB aufläuft, von Beginn an ran.

Für das erste Ausrufezeichen sorgt aber ein anderer Basler Nachwuchsspieler: Evann Senaya (19) bringt den FCB nach einer schönen Einzelaktion früh in Führung. Der U21-Flügel kommt in Lichtsteiners neuem 3-4-2-1-System, das der FCB-Coach im Testkick ausprobiert, auf der rechten Aussenbahn zum Einsatz. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich nach einer Ecke bringt Ajeti den Noch-Meister kurz vor der Pause wieder in Führung. Shaqiri, der die Vorlage liefert, hat kurz darauf Feierabend.

Am Ende wirds deutlich

Nach dem Seitenwechsel spielen nur noch die Liechtensteiner. Was allerdings auch daran liegt, dass in der Basler Dreierkette nach den Einwechslungen von Vouilloz und Asiedu überhaupt nichts mehr zusammenpasst. Nach einem Slapstick-Tor zum 2:2 entscheidet der Challenge-League-Leader die Partie eine Viertelstunde vor Schluss dank eines Doppelschlags. Kurz vor Schluss kassieren die Basler sogar noch einen fünften Gegentreffer.

Dass Lichtsteiner in der zweiten Halbzeit mit Amri Dzaferi (16), Melwane Zaidi (16) und Damjan Coric (19) drei weiteren Teenagern eine Chance gibt, ändert auch nichts daran, dass der neue Basler Trainer in seinem ersten Testspiel eine deutliche Schlappe hinnehmen muss.

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