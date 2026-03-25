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Emotionaler Rücktritt
Thun-Profi beendet Karriere mit 26 Jahren

Nino Ziswiler zieht mit 26 Jahren bereits einen Schlussstrich unter seiner Karriere. Der Thun-Goalie verabschiedet sich mit einem emotionalen Video bei den Fans.
Publiziert: 25.03.2026 um 23:28 Uhr
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Aktualisiert: 25.03.2026 um 23:45 Uhr
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Nino Ziswiler, hier mit dem Pokal, beendet nach der laufenden Saison seine Karriere.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Cédric HeebRedaktor Sport

Seine ganze Fussball-Karriere verbrachte Nino Ziswiler beim FC Thun. Nun zieht der Goalie aber einen Schlussstrich darunter, mit nur 26 Jahren tritt er Ende Saison – und wohl mit dem Meistertitel – zurück.

In der Medienmitteilung der Berner Oberländer richtet er emotionale Worte an die Fans: «Seit ich als junger Spieler zum FC Thun gekommen bin, durfte ich so vieles erleben: den Cupfinal, den Abstieg, die schwierigen Jahre in der Challenge League und schliesslich den Wiederaufstieg. Momente, die ich nie vergessen werde.» Er sei nicht nur als Spieler gewachsen, sondern auch als Mensch. «Dafür bin ich unglaublich dankbar.»

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Verletzungen führen zu Rücktritt

Den Rücktritt begründet er wie folgt: «Leider waren meine letzten Jahre auch von vielen Verletzungen geprägt.» Nach reiflicher Überlegung habe er sich zu diesem Schritt entschieden, «vor allem, weil ich auch nach dem Fussball gesund und mit Freude durchs Leben gehen möchte». Seit Frühling 2019 hat er sich unter anderem einen Kreuzbandriss, einen Syndesmosebandriss und einen Wadenbeinbruch erlitten, seit November 2025 fehlt Ziswiler erneut wegen einer Knieverletzung.

«Ein grosses Dankeschön auch an das gesamte Umfeld des FC Thun, an Trainer, Staff und alle, die tagtäglich im Hintergrund für diesen Verein arbeiten und diesen Weg möglich gemacht haben», fährt «Zisi» fort. Und er endet mit den Worten: «Der Fussball endet für mich als Spieler. Aber meine Verbindung zu diesem Verein bleibt bestehen.»

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