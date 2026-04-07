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Über 260 Spiele auf dem Buckel
Manchester United verlängert mit Maguire

Manchester United verlängert mit Innenverteidiger Harry Maguire um ein Jahr. Nach zwischenzeitlichen Tiefs hat sich der 33-Jährige wieder zum Stammspieler gemausert.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 5 Minuten
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Harry Maguire bindet sich eine weitere Saison an Manchester United.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Harry Maguire (33) verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Manchester United. Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano hat der Abwehrspieler für ein weiteres Jahr bis Sommer 2027 unterschrieben.

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Maguire wechselte im Sommer 2019 als damals teuerster Verteidiger der Fussballgeschichte für 87 Millionen Euro (damals rund 94 Millionen Franken) von Leicester City zu den Red Devils. In der Zwischenzeit wurde er nur von Josko Gvardiol (ManCity) übertroffen. Der Kroate kostete im August 2023 90 Millionen Euro, was damals knapp 87 Millionen Franken entsprach.

In seinen bald sieben Jahren bei Manchester zählte Maguire nicht immer zum Stammpersonal. Aufgrund einiger grober Fehler in der Saison 2021/22 wurde der Innenverteidiger zwischenzeitlich auf die Bank verbannt, immer wieder kursierten danach Abgangsgerüchte.

Mittlerweile hat sich der englische Nationalspieler, der auf 266 Spiele im Trikot des 20-fachen englischen Meisters kommt, wieder zum Stammspieler gemausert. Mit Trainer Michael Carrick (44) verbesserte sich das Team vom siebten auf den dritten Platz. Maguire stand in allen zehn Partien unter der Klublegende in der Startelf, nur eine davon ging verloren. 

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