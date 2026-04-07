Über 350 Spiele bestritt Aaron Ramsey in seiner Karriere für Arsenal, ehe sich mit Juventus zum italienischen Meister kürte. Nun beendet der 35-jährige das Ende seiner Profi-Karriere.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

«Es ist keine einfache Entscheidung gewesen: Nach längeren Überlegungen habe ich mich dafür entschieden, vom Fussball zurückzutreten», verkündet Aaron Ramsey am Dienstag auf Instagram das Ende seiner Profi-Karriere. Der 35-jährige Waliser ist zuletzt bei den UNAM Pumas in der obersten mexikanischen Spielklasse unter Vertrag gestanden, ehe er seit seinem Vertragsende im vergangenen Herbst vereinslos gewesen ist.

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Einen Namen machte sich Ramsey während seiner Karriere vor allem als Spieler von Arsenal: Für die Londoner bestritt er in elf Jahren insgesamt 369 Spiele und erzielte dabei 64 Tore. In dieser Zeit kürte er sich dreimal zum FA-Cup-Sieger. Später gewann er mit Juventus auch die italienische Meisterschaft und mit den Glasgow Rangers den schottischen Pokal.

Nach einem zweijährigen, von zahlreichen Verletzungen geprägten Engagement bei seinem Jugendverein Cardiff City in der zweithöchsten englischen Liga zog es ihn im letzten Sommer schliesslich nach Mexiko, wo er aber nur noch sechsmal auf dem Platz stand.

Während fast 16 Jahren lief Ramsey auch für die walisische Nationalmannschaft auf und kommt auf insgesamt 86 Einsätze für die «Drachen». Mit seiner Beteiligung qualifizierte sich Wales zweimal für die EM und 2022 auch für die WM in Katar. 2012 war er zudem Teil der britischen Fussball-Auswahl an den Olympischen Spielen in London.