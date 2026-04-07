Nach fünf Jahren bei Lugano steht Amir Saipi vor dem Absprung. Der kosovarische Nati-Goalie zieht das Interesse von Bodö/Glimt auf sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lugano-Goalie Amir Saipi will irgendwann in eine Top-5-Liga wechseln

Bodö/Glimt zeigt Interesse, mögliche Verhandlungen in den kommenden Wochen

Sechs Cleansheets in dieser Saison, Vertrag bei Lugano bis 2027 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Wo führt die Zukunft von Amir Saipi (25) hin? Zwar läuft sein Vertrag bei Lugano noch bis 2027, doch nach fünf Jahren bei den Bianconeri ist er bereit für den nächsten Karriereschritt – und für den Klub dürfte das kommende Transferfenster wohl die letzte Gelegenheit sein, noch eine Ablöse mit ihm zu erzielen.

Nach dem Thun-Spiel machte Saipi seine Ambitionen deutlich: «Jeder Spieler will den nächsten Schritt machen und in einer Top-5-Liga spielen», sagt er nach seinem sechsten Liga-Cleansheet in dieser Saison zu Blick. Ob der Schaffhauser und kosovarische Nati-Goalie direkt in eine der besten Ligen Europas wechselt, ist offen – eine Zwischenstation bei einem Klub, der regelmässig europäisch spielt, scheint genauso möglich.

Gemäss Blick-Informationen ist Bodö/Glimt hinter Saipi her. Die Nordeuropäer haben sich in den vergangenen Jahren international einen Namen gemacht. Aktuell ist Nikita Haikin (30) Stammgoalie. Mit starken Paraden in der Champions League hat er sich ins Blickfeld anderer Klubs gespielt. Gut möglich, dass Bodö im Sommer deshalb und weil Haikin wie Saipi ins letzte Vertragsjahr geht, bald auf dem Goaliemarkt aktiv werden muss.

Die Norweger bereiten sich also vor und haben Saipi bereits auf ihrer Liste. Ob daraus in den kommenden Wochen konkrete Verhandlungen entstehen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Lugano wird sich im Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach vom langjährigen Stammgoalie verabschieden müssen.

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