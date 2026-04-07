Darum gehts
- Lugano-Goalie Amir Saipi will irgendwann in eine Top-5-Liga wechseln
- Bodö/Glimt zeigt Interesse, mögliche Verhandlungen in den kommenden Wochen
- Sechs Cleansheets in dieser Saison, Vertrag bei Lugano bis 2027
Wo führt die Zukunft von Amir Saipi (25) hin? Zwar läuft sein Vertrag bei Lugano noch bis 2027, doch nach fünf Jahren bei den Bianconeri ist er bereit für den nächsten Karriereschritt – und für den Klub dürfte das kommende Transferfenster wohl die letzte Gelegenheit sein, noch eine Ablöse mit ihm zu erzielen.
Nach dem Thun-Spiel machte Saipi seine Ambitionen deutlich: «Jeder Spieler will den nächsten Schritt machen und in einer Top-5-Liga spielen», sagt er nach seinem sechsten Liga-Cleansheet in dieser Saison zu Blick. Ob der Schaffhauser und kosovarische Nati-Goalie direkt in eine der besten Ligen Europas wechselt, ist offen – eine Zwischenstation bei einem Klub, der regelmässig europäisch spielt, scheint genauso möglich.
Gemäss Blick-Informationen ist Bodö/Glimt hinter Saipi her. Die Nordeuropäer haben sich in den vergangenen Jahren international einen Namen gemacht. Aktuell ist Nikita Haikin (30) Stammgoalie. Mit starken Paraden in der Champions League hat er sich ins Blickfeld anderer Klubs gespielt. Gut möglich, dass Bodö im Sommer deshalb und weil Haikin wie Saipi ins letzte Vertragsjahr geht, bald auf dem Goaliemarkt aktiv werden muss.
Die Norweger bereiten sich also vor und haben Saipi bereits auf ihrer Liste. Ob daraus in den kommenden Wochen konkrete Verhandlungen entstehen, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Lugano wird sich im Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach vom langjährigen Stammgoalie verabschieden müssen.
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