ManCity-Coach Guardiola schlägt nach Gvardiol-Schock Alarm

Manchester City verliert einen Schlüsselspieler: Gvardiol wird mit einem Schienbeinbruch operiert. «Wir haben keine Spieler, das ist die Wahrheit», sagt Coach Guardiola zur schwierigen Situation.

Darum gehts Manchester City-Verteidiger Josko Gvardiol erleidet Schienbeinbruch und fällt unbestimmt aus

Trainer Guardiola beklagt dramatische Personalnot, besonders in der Innenverteidigung

Auch Ruben Dias verletzt, John Stones fehlt bereits seit mehreren Wochen

Joël Hahn Redaktor Sport

Hiobsbotschaft für Manchester City: Josko Gvardiol hat sich einen Schienbeinbruch zugezogen und muss operiert werden. Der kroatische Abwehrspieler verletzte sich am Wochenende im Spiel gegen Chelsea und fällt den «Skyblues» auf unbestimmte Zeit aus. Der Klub bestätigte die Diagnose am Montagabend, der 23-Jährige wird noch in dieser Woche unters Messer müssen.

Für Trainer Pep Guardiola (54) ist der Ausfall ein weiterer schwerer Schlag. Die Personalsituation in der Defensive spitzt sich dramatisch zu. «Wir haben keine Spieler, das ist die Wahrheit», sagte der Katalane in einem Interview und fand klare Worte. Besonders in der Innenverteidigung gehen City langsam die Optionen aus.

Abwehrzentrum auf dem Zahnfleisch

Gvardiol hatte sich die Verletzung kurz nach der Pause bei einem Zweikampf zugezogen und musste ausgewechselt werden. Auch Ruben Dias (28) konnte die Partie nicht beenden. Über dessen Zustand herrscht noch Unklarheit, Guardiola geht jedoch von einer Muskelverletzung aus. Klar ist: Auch der Portugiese droht vorerst auszufallen.

Bereits länger fehlen John Stones (31) und weitere Defensivkräfte. Gegen Chelsea mussten in der Schlussphase Abdukodir Khusanov (21) und Nathan Aké (30) im Zentrum aushelfen, ein Duo, das in dieser Saison bislang kaum Spielpraxis erhielt.

City reagiert – intern und extern

Die Not zwingt City zum Handeln. Max Alleyne (20) wurde kurzfristig von seiner Leihe zu Watford zurückbeordert, um zumindest personell reagieren zu können. Gleichzeitig wird hinter den Kulissen über Verstärkungen nachgedacht. Sollte Dias länger fehlen, könnte der Klub noch im laufenden Transferfenster aktiv werden.

