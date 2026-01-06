ManCity-Coach Guardiola schlägt nach Gvardiol-Schock Alarm

Darum gehts
- Manchester City-Verteidiger Josko Gvardiol erleidet Schienbeinbruch und fällt unbestimmt aus
- Trainer Guardiola beklagt dramatische Personalnot, besonders in der Innenverteidigung
- Auch Ruben Dias verletzt, John Stones fehlt bereits seit mehreren Wochen
Hiobsbotschaft für Manchester City: Josko Gvardiol hat sich einen Schienbeinbruch zugezogen und muss operiert werden. Der kroatische Abwehrspieler verletzte sich am Wochenende im Spiel gegen Chelsea und fällt den «Skyblues» auf unbestimmte Zeit aus. Der Klub bestätigte die Diagnose am Montagabend, der 23-Jährige wird noch in dieser Woche unters Messer müssen.
Für Trainer Pep Guardiola (54) ist der Ausfall ein weiterer schwerer Schlag. Die Personalsituation in der Defensive spitzt sich dramatisch zu. «Wir haben keine Spieler, das ist die Wahrheit», sagte der Katalane in einem Interview und fand klare Worte. Besonders in der Innenverteidigung gehen City langsam die Optionen aus.
Abwehrzentrum auf dem Zahnfleisch
Gvardiol hatte sich die Verletzung kurz nach der Pause bei einem Zweikampf zugezogen und musste ausgewechselt werden. Auch Ruben Dias (28) konnte die Partie nicht beenden. Über dessen Zustand herrscht noch Unklarheit, Guardiola geht jedoch von einer Muskelverletzung aus. Klar ist: Auch der Portugiese droht vorerst auszufallen.
Bereits länger fehlen John Stones (31) und weitere Defensivkräfte. Gegen Chelsea mussten in der Schlussphase Abdukodir Khusanov (21) und Nathan Aké (30) im Zentrum aushelfen, ein Duo, das in dieser Saison bislang kaum Spielpraxis erhielt.
City reagiert – intern und extern
Die Not zwingt City zum Handeln. Max Alleyne (20) wurde kurzfristig von seiner Leihe zu Watford zurückbeordert, um zumindest personell reagieren zu können. Gleichzeitig wird hinter den Kulissen über Verstärkungen nachgedacht. Sollte Dias länger fehlen, könnte der Klub noch im laufenden Transferfenster aktiv werden.
