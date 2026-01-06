DE
Schienbeinbruch gegen Chelsea
ManCity-Coach Guardiola schlägt nach Gvardiol-Schock Alarm

Manchester City verliert einen Schlüsselspieler: Gvardiol wird mit einem Schienbeinbruch operiert. «Wir haben keine Spieler, das ist die Wahrheit», sagt Coach Guardiola zur schwierigen Situation.
Publiziert: 06:14 Uhr
|
Aktualisiert: 06:18 Uhr
Schock für Manchester City: Josko Gvardiol zieht sich einen Schienbeinbruch zu. Superstar Erling Haaland steht seinem Teamkollegen bei.
Darum gehts

  • Manchester City-Verteidiger Josko Gvardiol erleidet Schienbeinbruch und fällt unbestimmt aus
  • Trainer Guardiola beklagt dramatische Personalnot, besonders in der Innenverteidigung
  • Auch Ruben Dias verletzt, John Stones fehlt bereits seit mehreren Wochen
Joël HahnRedaktor Sport

Hiobsbotschaft für Manchester City: Josko Gvardiol hat sich einen Schienbeinbruch zugezogen und muss operiert werden. Der kroatische Abwehrspieler verletzte sich am Wochenende im Spiel gegen Chelsea und fällt den «Skyblues» auf unbestimmte Zeit aus. Der Klub bestätigte die Diagnose am Montagabend, der 23-Jährige wird noch in dieser Woche unters Messer müssen.

Für Trainer Pep Guardiola (54) ist der Ausfall ein weiterer schwerer Schlag. Die Personalsituation in der Defensive spitzt sich dramatisch zu. «Wir haben keine Spieler, das ist die Wahrheit», sagte der Katalane in einem Interview und fand klare Worte. Besonders in der Innenverteidigung gehen City langsam die Optionen aus.

Abwehrzentrum auf dem Zahnfleisch

Gvardiol hatte sich die Verletzung kurz nach der Pause bei einem Zweikampf zugezogen und musste ausgewechselt werden. Auch Ruben Dias (28) konnte die Partie nicht beenden. Über dessen Zustand herrscht noch Unklarheit, Guardiola geht jedoch von einer Muskelverletzung aus. Klar ist: Auch der Portugiese droht vorerst auszufallen.

Bereits länger fehlen John Stones (31) und weitere Defensivkräfte. Gegen Chelsea mussten in der Schlussphase Abdukodir Khusanov (21) und Nathan Aké (30) im Zentrum aushelfen, ein Duo, das in dieser Saison bislang kaum Spielpraxis erhielt.

City reagiert – intern und extern

Die Not zwingt City zum Handeln. Max Alleyne (20) wurde kurzfristig von seiner Leihe zu Watford zurückbeordert, um zumindest personell reagieren zu können. Gleichzeitig wird hinter den Kulissen über Verstärkungen nachgedacht. Sollte Dias länger fehlen, könnte der Klub noch im laufenden Transferfenster aktiv werden.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City
Manchester City
20
26
42
3
Aston Villa
Aston Villa
20
9
42
4
Liverpool FC
Liverpool FC
20
4
34
5
Chelsea FC
Chelsea FC
20
11
31
6
Manchester United
Manchester United
20
4
31
7
Brentford FC
Brentford FC
20
4
30
8
FC Sunderland
FC Sunderland
20
2
30
9
Newcastle United
Newcastle United
20
4
29
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
20
3
28
11
FC Fulham
FC Fulham
20
-1
28
12
Everton FC
Everton FC
20
-2
28
13
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
20
4
27
14
Crystal Palace
Crystal Palace
20
-1
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
20
-7
23
16
Leeds United
Leeds United
20
-7
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
20
-14
18
18
West Ham United
West Ham United
20
-20
14
19
Burnley FC
Burnley FC
20
-19
12
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
20
-26
6
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
