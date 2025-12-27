Löst ManCity-Kicker das Abwehrproblem bei Barça?

Nathan Aké wird mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Der Spieler von Manchester City soll dort die Verletzten in der Verteidigung kompensieren.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Barcelona hat derzeit gröbere Personalsorgen in der Abwehr. Mit Andreas Christensen, der einen Kreuzbandriss erlitten hat, und Ronald Araujo, der spanischen Medien zufolge aus psychischen Gründen bis auf Weiteres ausfallen wird, fehlen gleich zwei Innenverteidiger.

Diverse Spieler werden als Ersatz gehandelt: Nicolas Otamendi (Benfica), Stefan De Vrij (Inter) oder Marcos Senesi (Bournemouth) – und neu auch Nathan Aké von Manchester City. Einem Bericht von Transferexperte Ekrem Konur zufolge soll Barça eine Leihe in Erwägung ziehen, auch eine integrierte Kaufoption sei möglich.

Was zudem für einen Abgang von Aké bei ManCity spricht: Der Holländer kommt unter Pep Guardiola nur zu Teileinsätzen. Im Hinblick auf die WM im nächsten Sommer wünsche sich der 30-Jährige mehr Spielpraxis. Bei Barcelona könnte ihm die winken.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen