Neuzugang von Manchester City
Bayern schnappt Guardiola seinen Chefanalysten weg

Der FC Bayern bedient sich bei Manchester City und schnappt Star-Coach Pep Guardiola den Chefanalytiker Daniel Fradley weg.
Publiziert: 12:27 Uhr
Vincent Kompany kann sich über Verstärkung in seinem Trainerteam freuen.
Foto: Getty Images
Pascal KeuschRedaktor Sport

Der FC Bayern verstärkt sein Trainerteam weiter. Wie die Münchner am Freitagmorgen bekanntgeben, kommt Daniel Fradley (35) von Manchester City zum deutschen Rekordmeister und wird das Team von Vincent Kompany als Co-Trainer verstärken.

Unter Pep Guardiola war Fradley als Chefanalyst tätig. Zuvor arbeitete der 35-jährige Engländer für den englischen Fünftligisten AFC Rochdale und später für den MLS-Klub New York City. 

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

