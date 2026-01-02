Pascal Keusch Redaktor Sport

Der FC Bayern verstärkt sein Trainerteam weiter. Wie die Münchner am Freitagmorgen bekanntgeben, kommt Daniel Fradley (35) von Manchester City zum deutschen Rekordmeister und wird das Team von Vincent Kompany als Co-Trainer verstärken.

Unter Pep Guardiola war Fradley als Chefanalyst tätig. Zuvor arbeitete der 35-jährige Engländer für den englischen Fünftligisten AFC Rochdale und später für den MLS-Klub New York City.

