Manchester United plant Transfer-Offensive im Sommer

Manchester United will in der Sommer-Transferperiode angreifen. Gleich mehrere teure Neuzugänge sind im Gespräch.
Die Red Devils sind auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, einem Innenverteidiger, einem linken Verteidiger und einem Stürmer. Die Chancen, einen Platz in der Champions League zu ergattern, stehen aktuell gut, was den Klubfinanzen zusätzlich entgegenkommt.
Mittelfeldmann Casemiro (34) wird den Verein nach dem Vertragsende im Sommer verlassen. Für Manuel Ugarte (25) sucht United Medienberichten zufolge einen Käufer.
Laut The Athletic steht Elliot Anderson (23) zuoberst auf der Wunschliste. Der englische Nationalspieler von Nottingham Forest dürfte aber teuer werden – Forest soll über 100 Millionen Franken verlangen. Zudem müsste man sich gegen die Konkurrenz aus der eigenen Stadt durchsetzen, da City ebenfalls an ihm interessiert ist. Evangelos Marinakis (58), der umstrittene Besitzer von Forest, denkt nicht daran, den Engländer für eine geringere Summe abzugeben, könnte aber im Falle eines Abstiegs dazu gezwungen sein.
Rodri-Transfer könnte ManUnited helfen
Auch bezüglich Aurélien Tchouaméni (26) gibt es Gerüchte, aber ein Transfer von Real Madrid dürfte schwer zu realisieren sein. Sollte jedoch Rodri von den Citizens nach Madrid verkauft werden, wären die Spanier wohl eher bereit, Tchouaméni abzugeben.
Carlos Baleba (22) von Brighton wird laut The Athletic ebenfalls von United genau beobachtet. 2025 hatte sich der Klub mit dem Kameruner geeinigt, aber der Transfer scheiterte an den Verhandlungen mit Brighton.
Für die Position des Innenverteidigers hat United Tottenhams Micky van de Ven (25) ins Auge gefasst. Der Holländer könnte zu einem leichten Ziel werden, falls die Spurs absteigen sollten, da die Londoner aus finanziellen Gründen gezwungen wären, Spieler zu verkaufen.
Dieser Artikel erschien bereits auf gsp.ro. Das rumänische Medium gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
33
37
70
2
Arsenal FC
33
37
70
3
Manchester United
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
33
11
55
6
Brighton & Hove Albion
34
9
50
7
AFC Bournemouth
34
0
49
8
Chelsea FC
34
8
48
9
Brentford FC
33
4
48
10
Everton FC
33
1
47
11
FC Sunderland
33
-4
46
12
FC Fulham
33
-3
45
13
Crystal Palace
32
-1
43
14
Newcastle United
33
-3
42
15
Leeds United
34
-7
40
16
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United
33
-17
33
18
Tottenham Hotspur
33
-11
31
19
Burnley FC
34
-34
20
20
Wolverhampton Wanderers
33
-37
17