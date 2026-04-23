Manchester United plant Transfer-Offensive im Sommer

Manchester United will im Sommer aufrüsten. Die Red Devils werden mit etlichen Spielern in Verbindung gebracht

Blick Sportdesk

Manchester United will in der Sommer-Transferperiode angreifen. Gleich mehrere teure Neuzugänge sind im Gespräch.

Die Red Devils sind auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, einem Innenverteidiger, einem linken Verteidiger und einem Stürmer. Die Chancen, einen Platz in der Champions League zu ergattern, stehen aktuell gut, was den Klubfinanzen zusätzlich entgegenkommt.

Mittelfeldmann Casemiro (34) wird den Verein nach dem Vertragsende im Sommer verlassen. Für Manuel Ugarte (25) sucht United Medienberichten zufolge einen Käufer.

Laut The Athletic steht Elliot Anderson (23) zuoberst auf der Wunschliste. Der englische Nationalspieler von Nottingham Forest dürfte aber teuer werden – Forest soll über 100 Millionen Franken verlangen. Zudem müsste man sich gegen die Konkurrenz aus der eigenen Stadt durchsetzen, da City ebenfalls an ihm interessiert ist. Evangelos Marinakis (58), der umstrittene Besitzer von Forest, denkt nicht daran, den Engländer für eine geringere Summe abzugeben, könnte aber im Falle eines Abstiegs dazu gezwungen sein.

Rodri-Transfer könnte ManUnited helfen

Auch bezüglich Aurélien Tchouaméni (26) gibt es Gerüchte, aber ein Transfer von Real Madrid dürfte schwer zu realisieren sein. Sollte jedoch Rodri von den Citizens nach Madrid verkauft werden, wären die Spanier wohl eher bereit, Tchouaméni abzugeben.

Carlos Baleba (22) von Brighton wird laut The Athletic ebenfalls von United genau beobachtet. 2025 hatte sich der Klub mit dem Kameruner geeinigt, aber der Transfer scheiterte an den Verhandlungen mit Brighton.

Für die Position des Innenverteidigers hat United Tottenhams Micky van de Ven (25) ins Auge gefasst. Der Holländer könnte zu einem leichten Ziel werden, falls die Spurs absteigen sollten, da die Londoner aus finanziellen Gründen gezwungen wären, Spieler zu verkaufen.

Dieser Artikel erschien bereits auf gsp.ro. Das rumänische Medium gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.