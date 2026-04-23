DE
FR
Abonnieren

Auch Real-Star auf der Liste
Manchester United plant Transfer-Offensive im Sommer

Manchester United will im Sommer aufrüsten. Die Red Devils werden mit etlichen Spielern in Verbindung gebracht
Publiziert: 15:45 Uhr
|
Aktualisiert: 16:11 Uhr
Kommentieren
1/4
Manchester United hat diesen Sommer auf dem Transfermarkt viel vor. Unter anderem hat man Reals Aurélien Tchouaméni auf dem Zettel.
Foto: Getty Images
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Manchester United will in der Sommer-Transferperiode angreifen. Gleich mehrere teure Neuzugänge sind im Gespräch.

Die Red Devils sind auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler, einem Innenverteidiger, einem linken Verteidiger und einem Stürmer. Die Chancen, einen Platz in der Champions League zu ergattern, stehen aktuell gut, was den Klubfinanzen zusätzlich entgegenkommt.

Mittelfeldmann Casemiro (34) wird den Verein nach dem Vertragsende im Sommer verlassen. Für Manuel Ugarte (25) sucht United Medienberichten zufolge einen Käufer.

Laut The Athletic steht Elliot Anderson (23) zuoberst auf der Wunschliste. Der englische Nationalspieler von Nottingham Forest dürfte aber teuer werden – Forest soll über 100 Millionen Franken verlangen. Zudem müsste man sich gegen die Konkurrenz aus der eigenen Stadt durchsetzen, da City ebenfalls an ihm interessiert ist. Evangelos Marinakis (58), der umstrittene Besitzer von Forest, denkt nicht daran, den Engländer für eine geringere Summe abzugeben, könnte aber im Falle eines Abstiegs dazu gezwungen sein.

Mehr internationaler Fussball
Bayern holt Ex-Spieler – wird Klublegende sein Assistent?
Klublegende als Assistent?
Ex-Bayern-Star wird Trainer der 2. Mannschaft
Zwei Ex-Coaches bei Chelsea Thema – Favorit ist aber ein anderer
Blues wieder auf Trainersuche
Zwei Ex-Coaches bei Chelsea Thema – Favorit ist aber ein anderer

Rodri-Transfer könnte ManUnited helfen

Auch bezüglich Aurélien Tchouaméni (26) gibt es Gerüchte, aber ein Transfer von Real Madrid dürfte schwer zu realisieren sein. Sollte jedoch Rodri von den Citizens nach Madrid verkauft werden, wären die Spanier wohl eher bereit, Tchouaméni abzugeben.

Carlos Baleba (22) von Brighton wird laut The Athletic ebenfalls von United genau beobachtet. 2025 hatte sich der Klub mit dem Kameruner geeinigt, aber der Transfer scheiterte an den Verhandlungen mit Brighton.

Für die Position des Innenverteidigers hat United Tottenhams Micky van de Ven (25) ins Auge gefasst. Der Holländer könnte zu einem leichten Ziel werden, falls die Spurs absteigen sollten, da die Londoner aus finanziellen Gründen gezwungen wären, Spieler zu verkaufen.

Dieser Artikel erschien bereits auf gsp.ro. Das rumänische Medium gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Manchester City
Manchester City
33
37
70
2
Arsenal FC
Arsenal FC
33
37
70
3
Manchester United
Manchester United
33
13
58
4
Aston Villa
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
Liverpool FC
33
11
55
6
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
34
9
50
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
34
0
49
8
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
9
Brentford FC
Brentford FC
33
4
48
10
Everton FC
Everton FC
33
1
47
11
FC Sunderland
FC Sunderland
33
-4
46
12
FC Fulham
FC Fulham
33
-3
45
13
Crystal Palace
Crystal Palace
32
-1
43
14
Newcastle United
Newcastle United
33
-3
42
15
Leeds United
Leeds United
34
-7
40
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United
West Ham United
33
-17
33
18
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
33
-11
31
19
Burnley FC
Burnley FC
34
-34
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
33
-37
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Premier League
Premier League
Manchester United
Manchester United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Madrid
        Real Madrid
        Tottenham Hotspur
        Tottenham Hotspur
        Nottingham Forest
        Nottingham Forest
        Premier League
        Premier League
        Manchester United
        Manchester United