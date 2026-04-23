Chelsea feuert Trainer Liam Rosenior nach fünf Niederlagen ohne Tor. Interimistisch übernimmt Calum McFarlane. Die Suche nach einem neuen Coach läuft – Favorit ist Bournemouth-Trainer Andoni Iraola.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Fünf Niederlagen in Serie und das ohne eigenes Tor waren zu viel für die Chelsea-Bosse. Am Mittwochabend wurde Trainer Liam Rosenior (41) bei den Londonern rausgeschmissen. Interimistisch übernimmt Calum McFarlane (40) das Team. Rosenior hatte erst vor vier Monaten die Verantwortung an der Seitenlinie von Enzo Maresca (46) bei den Blues übernommen. Pikant: Sein Vertrag läuft noch bis 2032. Wie lange sein Gehalt von rund 4,2 Millionen Franken pro Jahr bezahlt wird, ist nicht bekannt.

Chelsea muss sich also erneut auf Trainersuche begeben. Es ist bereits das sechste Mal seit dem Einstieg von Todd Boehly im Mai 2022 als Besitzer von Chelsea. Durch die Presse geistern einige Namen, wer das Amt von Rosenior übernehmen könnte.

Spanier in Pole-Position

Klar ist, die Chelsea-Führungsetage will den Entscheid nicht überstürzen. Für den Saisonendspurt soll kein neuer Trainer engagiert werden. Interimscoach McFarlane hat das Ziel, die Champions-League-Plätze zu sichern und in den FA-Cup-Final einzuziehen.

Wie die englische Zeitung «The Sun» schreibt, scheint Bournemouth-Coach Andoni Iraola der Favorit für den Posten zu sein. Der Spanier hat seinen per Ende Saison auslaufenden Vertrag mit den Cherries nicht verlängert und würde keine Ablöse kosten. Zudem lieferte der 43-Jährige gute Resultate ab und kämpft derzeit um einen Platz im europäischen Geschäft. Zudem kennt er die Premier League bereits.

Kommts zu einer Rückkehr?

Auch im Gespräch ist Cesc Fabregas (38). Fabregas spielte zwischen 2014 und 2019 für die Blues. Seit 2024 ist er Trainer beim Serie-A-Team Como und dort die Überraschung der Saison. Aktuell steht Como auf dem fünften Tabellenplatz.

Ebenfalls auf eine erfolgreiche Trainerkarriere blickt Filipe Luis (40) zurück. Mit dem brasilianischen Team Flamengo gewann er in 100 Spielen sieben Trophäen – darunter auch die Copa Libertadores. Kurios war seine Entlassung: Nach einem 8:0-Sieg trennte sich Flamengo vom Erfolgscoach nach einem schwachen Saisonstart.

Am Ende könnte es auch ein Rückkehrer werden. Auch Frank Lampard (47) und José Mourinho (63) stehen zur Diskussion. Beide standen bereits zweimal an der Seite von Chelsea. Lampard ist derzeit bei Coventry City angestellt und konnte den Aufstieg feiern, Mourinho amtet bei Benfica Lissabon. Mourinho gilt derzeit eher als unwahrscheinlich, bei Lampard sieht es durch seine Vergangenheit als Spieler und Verbundenheit mit dem Klub etwas anders aus.

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