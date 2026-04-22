DE
FR
Abonnieren

Trotz Vertrag bis 2032
Chelsea wirft den Trainer raus

Nach einer krassen Pleiten-Serie zieht Premier-League-Klub Chelsea die berühmte Reissleine und feuert Trainer Liam Rosenior.
Publiziert: vor 39 Minuten
Kommentieren
1/2
Gefeuert: Liam Rosenior.
Foto: AP

Sieben der letzten acht Spiele hat Chelsea verloren. In der Liga sinds gar fünf Pleiten in Serie zu null. Zu viel für die Klub-Bosse: Am Mittwochabend geben sie den Rauswurf von Trainer Liam Rosenior (41) bekannt. Rosenior hatte erst vor vier Monaten von Enzo Maresca übernommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2032. 

Argumente für einen Verbleib bei den Blues hat er kaum gesammelt: Von 13 Liga-Spielen hat er nur fünf gewonnen, dazu gabs zwei Unentschieden und sechs Niederlagen.

Chelsea liegt nur auf Platz 7. Die Champions-League-Plätze sind sieben Punkte entfernt. Bis Ende Saison übernimmt Calum McFarlane interimistisch das Team. 

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City
Manchester City
32
36
67
3
Manchester United
Manchester United
33
13
58
4
Aston Villa
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
Liverpool FC
33
11
55
6
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
34
9
50
7
Chelsea FC
Chelsea FC
34
8
48
8
Brentford FC
Brentford FC
33
4
48
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
33
0
48
10
Everton FC
Everton FC
33
1
47
11
FC Sunderland
FC Sunderland
33
-4
46
12
FC Fulham
FC Fulham
33
-3
45
13
Crystal Palace
Crystal Palace
32
-1
43
14
Newcastle United
Newcastle United
33
-3
42
15
Leeds United
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United
West Ham United
33
-17
33
18
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
33
-11
31
19
Burnley FC
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
33
-37
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Chelsea
Chelsea
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Chelsea
        Chelsea
        Champions League
        Champions League