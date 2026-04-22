Sieben der letzten acht Spiele hat Chelsea verloren. In der Liga sinds gar fünf Pleiten in Serie zu null. Zu viel für die Klub-Bosse: Am Mittwochabend geben sie den Rauswurf von Trainer Liam Rosenior (41) bekannt. Rosenior hatte erst vor vier Monaten von Enzo Maresca übernommen. Sein Vertrag läuft noch bis 2032.
Argumente für einen Verbleib bei den Blues hat er kaum gesammelt: Von 13 Liga-Spielen hat er nur fünf gewonnen, dazu gabs zwei Unentschieden und sechs Niederlagen.
Chelsea liegt nur auf Platz 7. Die Champions-League-Plätze sind sieben Punkte entfernt. Bis Ende Saison übernimmt Calum McFarlane interimistisch das Team.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
33
37
70
2
Manchester City
32
36
67
3
Manchester United
33
13
58
4
Aston Villa
33
6
58
5
Liverpool FC
33
11
55
6
Brighton & Hove Albion
34
9
50
7
Chelsea FC
34
8
48
8
Brentford FC
33
4
48
9
AFC Bournemouth
33
0
48
10
Everton FC
33
1
47
11
FC Sunderland
33
-4
46
12
FC Fulham
33
-3
45
13
Crystal Palace
32
-1
43
14
Newcastle United
33
-3
42
15
Leeds United
33
-7
39
16
Nottingham Forest
33
-9
36
17
West Ham United
33
-17
33
18
Tottenham Hotspur
33
-11
31
19
Burnley FC
33
-33
20
20
Wolverhampton Wanderers
33
-37
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg