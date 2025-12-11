DE
«Wir brauchen die drei Punkte zu Hause gegen Lille»
1:08
Hadjam kennt Gegner:«Wir brauchen die drei Punkte zu Hause gegen Lille»

YB und Hadjam in der Europa League hart gefordert
Lille kommt mit grossen Namen – und welche Rechnung Sorgen macht

YB steht unter Druck. Jaouen Hadjam steht unter Druck! Die Berner brauchen dringend Punkte, Hadjam defensive Verlässlichkeit. Da kommt ein Gegner wie das starke Lille vielleicht nicht wie gerufen.
Publiziert: vor 56 Minuten
1/8
Gegen Sion sah Jaouen Hadjam oft schlecht aus, hier gegen Numa Lavanchy.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_718.JPG
Alain Kunz

In der aktuellen Europa-League-Tabelle steht YB nach dem 1:2 bei Aston Villa als 26. mit sechs Punkten nicht mehr auf einem Playoff-Platz. Okay, der FCB hat auch sechs Punkte und ist als 24. gerade drin. Nach den nächsten drei Runden wird der Cut gemacht, der letzte Saison bei zehn Punkten lag. Doch nur für Teams mit guten Torverhältnissen. YB ist mit minus fünf da aussen vor, braucht also elf Punkte. Gegen Lille und Lyon zuhause und den VfB Stuttgart auswärts. Dort ohne eigene Fans. Sportlich! Weshalb auch für Jaouen Hadjam (22) klar ist: «Die Rechnung ist ziemlich schnell gemacht: Wir brauchen die drei Punkte zu Hause gegen Lille.»

Hadjam hat keine Erinnerungen an Lille

Doch dazu braucht es eine ganz andere Defensivleistung als jene im Wallis. Insbesondere auch von Hadjam, der früher starke Verlässlichkeitsprobleme hatte, die man überwunden glaubte. Im Wallis gabs einen Rückfall.

Hadjam ist jedenfalls hoch motiviert. Weil er in der Ligue 1 schon gegen Lille gespielt hat? «Ja, mit Nantes», erinnert er sich. Und gibts da irgendetwas, das zurückgeblieben ist aus diesen Spielen? «Nein. Das waren Spiele wie andere auch.» Verwundern darf es nicht, dass sich Hadjam an nichts mehr erinnert. Beim ersten Match war er nicht im Aufgebot, sah das Spiel also auf der Tribüne oder vor dem Fernseher. Beim zweiten sass er neunzig Minuten auf der Bank. Lille gewann beide.

«Es ist eine sehr starke Mannschaft. Die sind seit Jahren vorne mit dabei. Sie waren letzte Saison in der Champions League», sagt der Mann aus Paris. Hadjam trifft dabei auf zwei Altbekannte: Aïssa Mandi (34) und Nabil Bentaleb (31) haben sich mit ihm unter Ex-YB-Coach Vladimir Petkovic mit Algerien für die WM qualifiziert. Der Gegner ist auch deshalb für Hadjam spannend, weil der Name der Lilien in Zusammenhang mit einem Sommertransfer von Hadjam immer wieder genannt wurde.

Mbappé, Meunier – und Olivier Giroud!

Lille, das viermal Meister war (zuletzt 2021) und achtmal in der Königsklasse stand, hat eben Olympique Marseille geschlagen, den Dritten, und damit zu OL aufgeschlossen. Torschütze? Ein gewisser Mbappé. Natürlich nicht Kylian, sondern dessen jüngerer Bruder Ethan (18), der dieses Tor frenetisch bejubelte. Mit dem Mbappé’schen kurzen Armverschränken zu Beginn des Rituals …

Dieses 1:0 war der vierte Sieg in Folge der Lilien. Besonders beeindruckend: das 4:0 in der Europa League gegen Dinamo Zagreb. Doch weil man zuvor gegen Roter Stern Belgrad und PAOK Thessaloniki verloren hat, liegt Lille «nur» auf Platz elf. 

Neben den genannten beiden Algeriern und Mbappé zieren weitere grosse Namen das Kader des Klubs aus der Universitätsstadt, die inklusive Banlieues genau eine Million Einwohner zählt. Thomas Meunier (34) etwa ist 76-facher belgischer Nationalspieler. Aber vor allem: Olivier Giroud. Mittlerweile 39. Weltmeister 2018 und Champions-League-Sieger 2021 mit Chelsea. Der französische Rekordtorschütze in der Equipe tricolore mit 57 Toren hat auf diese Saison hin nach seiner Rückkehr vom L.A. FC in den USA einen Vierjahresvertrag erhalten. In der Ligue 1 hat er in 13 Spielen viermal getroffen. In der Europa League kam er immer zum Einsatz, aber nur gegen die Roma von Beginn weg. Er traf einmal. 

Man stellt fest: Die Operation «drei Punkte gegen Lille» ist kein einfaches Unterfangen für ein Team, das nach dem ernüchternden 0:2 in Sion erstmal mit sich selber beschäftigt gewesen ist.

Europa League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
5
9
12
2
FC Midtjylland
FC Midtjylland
5
7
12
3
Aston Villa
Aston Villa
5
5
12
4
SC Freiburg
SC Freiburg
5
5
11
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
5
5
11
6
Ferencvaros Budapest
Ferencvaros Budapest
5
4
11
7
SC Braga
SC Braga
5
4
10
8
FC Porto
FC Porto
5
3
10
9
KRC Genk
KRC Genk
5
2
10
10
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
5
4
9
11
OSC Lille
OSC Lille
5
4
9
12
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
5
4
9
13
FC Viktoria Pilsen
FC Viktoria Pilsen
5
4
9
14
Panathinaikos Athen
Panathinaikos Athen
5
2
9
15
AS Rom
AS Rom
5
2
9
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
4
8
17
PAOK Thessaloniki
PAOK Thessaloniki
5
3
8
18
Bologna FC
Bologna FC
5
3
8
19
SK Brann
SK Brann
5
3
8
20
Fenerbahce Istanbul
Fenerbahce Istanbul
5
0
8
21
Celtic Glasgow
Celtic Glasgow
5
-1
7
22
FK Crvena Zvezda Belgrade
FK Crvena Zvezda Belgrade
5
-1
7
23
GNK Dinamo Zagreb
GNK Dinamo Zagreb
5
-3
7
24
FC Basel
FC Basel
5
0
6
25
Ludogorets 1945 Razgrad
Ludogorets 1945 Razgrad
5
-3
6
26
BSC Young Boys
BSC Young Boys
5
-5
6
27
Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles
5
-5
6
28
SK Sturm Graz
SK Sturm Graz
5
-3
4
29
FC Salzburg
FC Salzburg
5
-5
3
30
Feyenoord Rotterdam
Feyenoord Rotterdam
5
-5
3
31
Fotbal Club FCSB
Fotbal Club FCSB
5
-5
3
32
FC Utrecht
FC Utrecht
5
-5
1
33
Glasgow Rangers
Glasgow Rangers
5
-7
1
34
Malmö FF
Malmö FF
5
-8
1
35
Maccabi Tel Aviv FC
Maccabi Tel Aviv FC
5
-13
1
36
OGC Nizza
OGC Nizza
5
-8
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
