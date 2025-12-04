Nach den Ausschreitungen der YB-Fans im Europa-Leauge-Spiel gegen Aston Villa gibt die Uefa das Strafmass bekannt: Beim nächsten Auswärtsspiel in Stuttgart im Januar dürfen die Berner keine Tickets an die eigenen Anhänger verkaufen. Dazu gibts eine Busse.

Uefa gibt Strafmass gegen YB bekannt nach Fan-Skandal

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

+++Mehr folgt in Kürze.+++

