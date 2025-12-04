DE
FR
Abonnieren
YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit den Stewards
0:46
Der Megaskandal im Video:YB-Fan wird abgeführt – Schlägerei mit Stewards

Berner kassieren Verbot
Uefa gibt Strafmass gegen YB bekannt nach Fan-Skandal

Nach den Ausschreitungen der YB-Fans im Europa-Leauge-Spiel gegen Aston Villa gibt die Uefa das Strafmass bekannt: Beim nächsten Auswärtsspiel in Stuttgart im Januar dürfen die Berner keine Tickets an die eigenen Anhänger verkaufen. Dazu gibts eine Busse.
Publiziert: vor 5 Minuten
|
Aktualisiert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/6
YB-Chaoten sorgen gegen Aston Villa für einen Eklat.
Foto: keystone-sda.ch
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

+++Mehr folgt in Kürze.+++

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu YB
Nichts verpassen
Alle Storys zu YB
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
15
10
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
15
12
28
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
15
7
26
4
FC Basel
FC Basel
15
6
24
5
FC Lugano
FC Lugano
15
-1
23
6
FC Sion
FC Sion
15
3
21
7
FC Zürich
FC Zürich
15
-5
20
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
15
4
19
9
FC Luzern
FC Luzern
15
2
18
10
Servette FC
Servette FC
15
-5
16
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
15
-10
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
15
-23
9
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        BSC Young Boys
        BSC Young Boys