YB äussert sich in einer Stellungnahme zur Fangewalt in Birmingham. Dabei zeigt der Klub klar auf: So gehts nicht weiter.

Cédric Heeb Redaktor Sport

«Von einem Teil der YB-Fans wurde eine rote Linie überschritten», hält YB in einer am Montagnachmittag veröffentlichten Stellungnahme fest. «Das kann auf keinen Fall akzeptiert werden.»

Einzelne Fans der Berner haben beim Europa-League-Spiel gegen Aston Villa Gegenstände wie Becher oder Sitzteile aufs Spielfeld geworfen. Ein Becher traf Doppeltorschütze Donyell Malen (26) am Kopf. «Die Würfe von Gegenständen aufs Spielfeld und die Gewalt gegen britische Polizisten sind aufs Schärfste zu verurteilen und nicht zu entschuldigen», schreibt der Klub. Man sei «fassungslos», die Vorfälle seien «für die gesamte YB-Familie eine grosse Enttäuschung».

Die Berner zeigen klare Kante: «Wer sich nicht an die Regeln hält oder sich unseren Werten nicht anschliessen kann, ist beim BSC Young Boys nicht willkommen.» Man sei an einem Wendepunkt in der Fanszene angelangt und wolle nicht zulassen, dass «die Zukunft unseres Klubs aufs Spiel gesetzt» werde. Deshalb wolle man die Präventions- und Dialoganstrengungen überprüfen und gegebenenfalls ausbauen oder anpassen.

1:22 Blick-Reporter war vor Ort: «YB-Fans sind Wiederholungstäter»

Gleichzeitig fordert der Klub die Fanorganisationen auf, dafür zu sorgen, dass «Menschen mit schädlichen Absichten keinen Zugang zu unserer grossen Familie erhalten». Es brauche eine effektive Einzeltäterverfolgung, sodass alle, die sich trotz Massnahmen nicht von Gewaltanwendung oder Rechtsverstössen abhalten lassen, «konsequent zur Rechenschaft gezogen werden».

«Dass YB-Fans auf Polizisten losgingen, ist unentschuldbar»

Man habe zur Kenntnis genommen, dass einer der beiden verhafteten Fans zu acht Wochen Haft verurteilt worden sei. Zum zweiten schreibt der Klub: «Der zweite YB-Fan, der ebenfalls im Stadion verhaftet worden war, ist wieder in der Schweiz. Nachdem der Schiedsrichter den YB-Captain aufgefordert hatte, vor die Fankurve zu treten, um die Situation zu beruhigen, hatte sich der YB-Fan, einer der Leader der Kurve, daran gemacht, seinen Platz zu verlassen, um am Spielfeldrand mit Loris Benito zu reden, worauf er von den Polizisten angehalten und zu Boden gedrückt wurde.» Und stellt dann klar: «Dass daraufhin ein Teil der YB-Fans auf die Polizisten losgingen, ist unentschuldbar.»

4:31 YB-Benito über Ausschreitungen: «Die Polizei hat sich nicht richtig verhalten»

Wie es nun mit den fehlbaren Fans weitergeht, werde man festlegen, sobald Informationen der zuständigen Behörden in England und Bern eingetroffen sind.

