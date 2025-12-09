Schweizer Fussballklubs stehen vor schwierigen Europacup-Aufgaben. FCB, YB und Lausanne kämpfen diese Woche um wichtige Punkte für die Uefa-Fünfjahreswertung. Der Druck ist gross, denn andere Nationen laufen der Schweiz allmählich den Rang ab.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Für die drei Schweizer Teams im Europacup stehen diese Woche knifflige Aufgaben an: Der FCB empfängt Aston Villa, YB spielt im Wankdorf gegen Lille und Lausanne gastiert beim finnischen Meister Kuopian PS. Und der Druck ist gross.

Denn in der Fünfjahreswertung laufen andere Nationen der Schweiz den Rang ab. Haben die Schweizer Klubs bislang 4,6 Punkte gesammelt, sind Länder mit vergleichbaren Ligen wie Polen (9,375 Punkte), Dänemark (8,125), Griechenland (7,1) oder der Inselstaat Zypern (9,250) viel besser unterwegs.

So viele Punkte haben die Schweizer Klubs gesammelt FC Basel – Total: 0,9 Koeffizientpunkte

Zwei Siege in der Europa League = 4 Punkte

Ein Unentschieden in den Champions-League-Playoffs = 0,5 Punkte 4,5 Punkte / 5 Schweizer Teams = 0,9 Punkte YB – Total: 1,2 Koeffizientpunkte

Zwei Siege in der Europa League = 4 Punkte

Zwei Siege in den Europa-League-Playoffs = 2 Punkte 6 Punkte / 5 Schweizer Teams = 1,2 Punkte Lausanne – Total: 1,9 Koeffizientpunkte

Zwei Siege und ein Unentschieden in der Conference League = 5 Punkte

Vier Siege und ein Unentschieden in der Conference-League-Quali = 4,5 Punkte 9,5 Punkte / 5 Schweizer Teams = 1,9 Punkte Servette – Total: 0,3 Koeffizientpunkte

Ein Sieg und ein Unentschieden in Champions-, Europa- und Conference-League-Quali = 1,5 Punkte 1,5 Punkte / 5 Schweizer Teams = 0,3 Punkte Lugano – Total: 0,3 Koeffizientpunkte

Dies lässt sich dadurch begründen, dass sich die Mannschaften aus diesen Nationen durch lange Quali-Wege in die Gruppenphasen gekämpft haben und viele Spiele siegreich gestalten konnten. Im Fall von Zypern kommt hinzu, dass Pafos in der Champions League spielt und dadurch 6 Bonuspunkte sowieso auf sicher hat – egal, wie das Team abschneidet. Dass die Basler die Königsklasse knapp verpasst haben, ist also auch in dieser Hinsicht äusserst bitter.

So werden die Punkte für den Uefa-Koeffizienten berechnet Für einen Sieg in einer der drei europäischen Quali-Runden gibts einen Punkt, für ein Remis einen halben. In den Ligaphasen gibts dann für einen Sieg zwei Zähler, ein Remis bringt einen. Beispiel: Der FC Basel hat in der Champions-League-Quali ein Remis geholt (0,5 Punkte), in der Europa League bislang zwei Siege (je 2 Punkte) – macht total 4,5 Punkte. Diese Zahl wird dann durch die Anzahl aller Teilnehmer aus einem Land geteilt, die mindestens eine Quali-Runde bestritten haben. Aus der Schweiz haben Basel, YB, Servette, Lausanne und Lugano die Europacup-Saison in Angriff genommen, weshalb die Punktzahl des FCB durch fünf geteilt werden muss. Heraus kommen 0,9 Punkte. Dies wird bei allen Schweizer Klubs so durchgeführt und am Ende die Ergebnisse aller Teams zusammengezählt. Das ergibt dann den Wert für die jeweilige Saison. Hinzu kommen noch Bonuspunkte, die je nach Platzierung in der jeweiligen Ligaphase vergeben werden. In der Königsklasse gibts für jedes Team mindestens 6, der Sieger der Ligaphase bekommt 12 Zähler. In der Europa League gibts dementsprechend weniger, in der Conference League ebenfalls.

Es droht der Rückfall im Uefa-Ranking

Der Schweiz droht in dieser Woche ausserdem der Fall vom 15. auf den 17. Platz in der Uefa-Fünfjahreswertung. Diesen hatte sie schon nach der letzten Saison inne. Das schlimmste Szenario: Verlieren alle drei Schweizer Teams ihre Spiele und jene aus Österreich und Zypern, die in der Fünfjahresrangliste knapp dahinter auf den Rängen 16 und 17 liegen, gewinnen ihre, ziehen sie an uns vorbei. Da spielt es auch keine Rolle, dass mit Rapid Wien und Omonia Nikosia in der Conference League zwei Teams aus diesen Ländern gegeneinander spielen.

Natürlich: Es ist eine Bestandsaufnahme, doch die Ligaphasen dauern nicht mehr lange. Und die Statistik zeigt, dass Siege von Schweizer Teams auf dem internationalen Parkett eminent wichtig sind. Vor allem auch im Hinblick auf die Saison 2027/28, denn die Punkte aus dieser Saison sind mitentscheidend, wie viele Teams dann europäisch spielen dürfen. In der nächsten Saison wird es bereits nur vier statt wie heuer fünf Plätze für Schweizer Klubs geben, der zweite Champions-League-Qualiplatz ist weg. Um diesen für übernächstes Jahr wieder zurückzuholen, braucht es am Ende dieser Saison ... den 15. Platz.

Übrigens: Dass die Schweiz im Ranking noch Plätze gut macht, ist, Stand jetzt, äusserst unrealistisch. In der Europa League sind noch drei Spieltage, in der Conference League noch eine Runde zu absolvieren und der Rückstand auf die Dänen (37,981) beträgt fast fünf Punkte.

