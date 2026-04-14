Am Dienstag- und Mittwochabend halbiert sich das Teilnehmerfeld der diesjährigen Champions League erneut, wodurch nur noch vier Teams im Rennen um den Henkelpott 2026 verbleiben. Wer auf wen trifft und wie der Final aussehen könnte, siehst du hier im Turnierbaum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rückspiele der Champions-League-Viertelfinals finden am 14. und 15. April statt

Weiterer Verlauf für jede Mannschaft dank Turnierbaum fix

Final in Budapest vom 30. Mai startet zu ungewohnter Zeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nach der Action der Viertelfinal-Hinspiele von letzter Woche fallen am Dienstag- und Mittwochabend die Entscheidungen. Rein vom Resultat her ist noch keins der Duelle entschieden, auch wenn in allen vier Begegnungen jeweils ein Team mit dem besseren Torverhältnis ins Rückspiel geht. Im spanischen Kracher zwischen Atlético und Barça kommt diese Rolle den Hauptstädtern zu, die das 2:0-Polster aus dem Hinspiel vor heimischem Anhang verteidigen dürfen. Auch PSG führt mit zwei Längen Vorsprung, spielt das Rückspiel aber auswärts in Anfield.

Am Mittwoch empfangen die Bayern Real Madrid und werden versuchen, eine der berüchtigten «Remontadas» der Madrilenen zu verhindern. Vor Wochenfrist siegte man im Bernabeu mit 2:1, wobei Manuel Neuer dank diverser Big Saves Mann des Spiels war. Im vierten Duell stehen sich Arsenal und Sporting gegenüber (Hinspiel 1:0).

Turnierbaum bis zum Final in Budapest steht

Während also noch nicht absehbar ist, wer weiter vom Gewinn des Henkelpotts träumen darf, sind die potenziellen Halbfinal- und Endspielgegner für jedes Team längst klar. Denn durch den Turnierbaum ist der Weg in den Final für alle verbleibenden Mannschaften vorgezeichnet. Und auch die Daten der Halbfinals wurden von der Uefa bestätigt: 28./29. April und 5./6. Mai. Das Final steigt am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest – zu ungewohnter Zeit.

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