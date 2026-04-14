Darum gehts
- Rückspiele der Champions-League-Viertelfinals finden am 14. und 15. April statt
- Weiterer Verlauf für jede Mannschaft dank Turnierbaum fix
- Final in Budapest vom 30. Mai startet zu ungewohnter Zeit
Nach der Action der Viertelfinal-Hinspiele von letzter Woche fallen am Dienstag- und Mittwochabend die Entscheidungen. Rein vom Resultat her ist noch keins der Duelle entschieden, auch wenn in allen vier Begegnungen jeweils ein Team mit dem besseren Torverhältnis ins Rückspiel geht. Im spanischen Kracher zwischen Atlético und Barça kommt diese Rolle den Hauptstädtern zu, die das 2:0-Polster aus dem Hinspiel vor heimischem Anhang verteidigen dürfen. Auch PSG führt mit zwei Längen Vorsprung, spielt das Rückspiel aber auswärts in Anfield.
Am Mittwoch empfangen die Bayern Real Madrid und werden versuchen, eine der berüchtigten «Remontadas» der Madrilenen zu verhindern. Vor Wochenfrist siegte man im Bernabeu mit 2:1, wobei Manuel Neuer dank diverser Big Saves Mann des Spiels war. Im vierten Duell stehen sich Arsenal und Sporting gegenüber (Hinspiel 1:0).
Turnierbaum bis zum Final in Budapest steht
Während also noch nicht absehbar ist, wer weiter vom Gewinn des Henkelpotts träumen darf, sind die potenziellen Halbfinal- und Endspielgegner für jedes Team längst klar. Denn durch den Turnierbaum ist der Weg in den Final für alle verbleibenden Mannschaften vorgezeichnet. Und auch die Daten der Halbfinals wurden von der Uefa bestätigt: 28./29. April und 5./6. Mai. Das Final steigt am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest – zu ungewohnter Zeit.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1