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Road to Budapest
Champions-League-Turnierbaum 2026: So gehts im Halbfinal weiter

Am Dienstag- und Mittwochabend halbiert sich das Teilnehmerfeld der diesjährigen Champions League erneut, wodurch nur noch vier Teams im Rennen um den Henkelpott 2026 verbleiben. Wer auf wen trifft und wie der Final aussehen könnte, siehst du hier im Turnierbaum.
Publiziert: 11:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Bevor am 30. Mai in Budapest um den Henkelpott gespielt wird, fallen diese Woche die Entscheidungen in den Viertelfinals.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rückspiele der Champions-League-Viertelfinals finden am 14. und 15. April statt
  • Weiterer Verlauf für jede Mannschaft dank Turnierbaum fix
  • Final in Budapest vom 30. Mai startet zu ungewohnter Zeit
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Nach der Action der Viertelfinal-Hinspiele von letzter Woche fallen am Dienstag- und Mittwochabend die Entscheidungen. Rein vom Resultat her ist noch keins der Duelle entschieden, auch wenn in allen vier Begegnungen jeweils ein Team mit dem besseren Torverhältnis ins Rückspiel geht. Im spanischen Kracher zwischen Atlético und Barça kommt diese Rolle den Hauptstädtern zu, die das 2:0-Polster aus dem Hinspiel vor heimischem Anhang verteidigen dürfen. Auch PSG führt mit zwei Längen Vorsprung, spielt das Rückspiel aber auswärts in Anfield.

Am Mittwoch empfangen die Bayern Real Madrid und werden versuchen, eine der berüchtigten «Remontadas» der Madrilenen zu verhindern. Vor Wochenfrist siegte man im Bernabeu mit 2:1, wobei Manuel Neuer dank diverser Big Saves Mann des Spiels war. Im vierten Duell stehen sich Arsenal und Sporting gegenüber (Hinspiel 1:0).

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Turnierbaum bis zum Final in Budapest steht

Während also noch nicht absehbar ist, wer weiter vom Gewinn des Henkelpotts träumen darf, sind die potenziellen Halbfinal- und Endspielgegner für jedes Team längst klar. Denn durch den Turnierbaum ist der Weg in den Final für alle verbleibenden Mannschaften vorgezeichnet. Und auch die Daten der Halbfinals wurden von der Uefa bestätigt: 28./29. April und 5./6. Mai. Das Final steigt am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest – zu ungewohnter Zeit.

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Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Champions League
Champions League
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
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