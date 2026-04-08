Bayern München gewinnt erstmals seit 25 Jahren wieder im Bernabeu – dank Manuel Neuer. Der 40-Jährige zeigt eine überragende Leistung und erinnert mit seinen Paraden gegen Mbappé, Vinicus Junior und Co. an seine besten Tage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer glänzt mit neun Paraden beim Bayern-Sieg gegen Real Madrid

Weltklasse-Rettung gegen Mbappé in der 65. Minute beeindruckt Experten

Zukunft beim FC Bayern offen, Klub will Vertrag verlängern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Manuel Neuer ist zurück – und wie! Die Bayern gewinnen erstmals seit einem Vierteljahrhundert gegen Angstgegner Real Madrid wieder im Bernabeu dank einer starken Teamleistung, aber vor allem dank ihrer Nummer 1. Elf Tage nach seinem 40. Geburtstag liefert der Weltmeister und zweifache Champions-League-Sieger seine beste Leistung seit Jahren ab.

Er erinnert an Manuel Neuer in den besten Tagen – und nicht an denjenigen der letzten Monate und Jahre, in denen er nicht immer über alle Zweifel erhaben war und immer wieder auch für einige Spiele wegen Verletzungen passen musste.

Neun Paraden stehen am Ende für den Bayern-Keeper zu Buche, vor allem diejenige gegen Kylian Mbappé in der 65. Minute, als Neuer den scharfen Flachschuss des Franzosen in die lange Ecke mirakulös um den Pfosten lenkt, verdient das Prädikat Weltklasse.

Zukunft noch offen

Sogar beim einzigen Gegentreffer des Abends, dem 14. Tor Mbappés im 10. Champions-League-Spiel, ist der Teufelskerl noch dran, kann diesen aber nicht verhindern. «Das ist ja eine Frechheit», scherzt Neuer im Interview mit Amazon Prime und sagt mit einem Lachen: «Dann ist es ein Torwartfehler.»

Sein früherer Schalke- und Nationalmannschaftskollege Benedikt Höwedes (38) kommt bei Amazon Prime regelrecht ins Schwärmen: «Also ich habe einige grossartige Spiele mit Manu verbracht auf dem Platz, wo man aus dem Staunen nicht rauskommt. Aber was er heute abliefert, ist Wahnsinn.»

Auch die Presse ist voll des Lobes für den Deutschen. «Gigantisch», schreibt die «Bild»-Zeitung. Und für die spanische «Marca» sind es «Paraden, wie sie für einen Torhüter in der Blüte seiner Karriere typisch sind, aber nicht für einen, der kurz vor dem Rücktritt steht».

Ob Neuer im Sommer noch eine 16. Saison bei Bayern anhängt, ist offen. Sportvorstand Max Eberl kündigte vor wenigen Tagen in Interviews mit Münchner Lokalzeitungen an, dass er sich eine Verlängerung «sehr gut vorstellen kann».

Matthäus fordert DFB-Rückkehr

Nach dem Auftritt vom Dienstag müssten die Bayern alles dran setzen, ihren langjährigen Stammkeeper noch eine weitere Saison zu halten. Und der deutsche Rekord-Nationalspieler und TV-Experte Lothar Matthäus (65) fordert bei Sky Austria sogar, dass Neuer für die WM in Nordamerika wieder zur ernsthaften Option wird: «Dieser Neuer ist Weltklasse und gehört in die Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass Nagelsmann das Spiel sieht.»

Auf diese Thematik angesprochen, will sich Neuer nicht äussern. «Sollen wir das Thema jetzt wirklich wieder anschneiden?», fragt er die anwesenden Medienschaffenden und lenkt den Fokus direkt wieder auf die Bayern. «Wir sind hier nicht bei der Nationalmannschaft. Ich habe alles dazu gesagt, ich konzentriere mich auf den FC Bayern.»

Neuer: «Es ist alles möglich»

Jahrelang galt Neuer als bester Torhüter der Welt. Er revolutionierte das Torhüter-Spiel, als er 2014 auf dem Weg zum vierten WM-Titel Deutschlands quasi auch als Libero spielte. Die neuerliche Wahl zum Welttorhüter des Jahres war die logische Folge, drei weitere Auszeichnungen folgten, was nur Iker Casillas und Gianluigi Buffon ebenfalls geschafft haben.

Auch am Dienstag kriegte Neuer eine Auszeichnung: als bester Spieler des Spiels. Eine andere Trophäe wäre ihm allerdings lieber: der Henkelpott. Auch wenn er nach dem Spiel vor einer «harten Aufgabe» im Rückspiel in einer Woche in München spricht, sagt er: «Es macht einfach Spass mit der Mannschaft und dem Trainerteam. Es ist alles möglich.»

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