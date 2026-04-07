Real Madrid hat vor dem Champions-League-Knüller wohl die spanische Meisterschaft verspielt. Deshalb gewinnt das Bayern-Duell am Dienstag an zusätzlicher Brisanz. Aber es gibt ein verblüffendes Muster in diesem Duell – und das spricht eindeutig für Real.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit 2014 gilt: Real schlägt Bayern und gewinnt danach den Titel

Real kommt direkt aus einer Blamage gegen Mallorca

Diese Niederlage hat für Real-Trainer Arbeloa eine grosse Tragweite War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Ausgerechnet Ex-Bayern-Star Martín Demichelis (45) spielt Real Madrid einen Streich. Der Argentinier ist Trainer des Insel-Klubs Mallorca und schafft am Wochenende das Kunststück, sein abstiegsgefährdetes Team gegen die Königlichen in der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg zu coachen – obwohl Real in der 88. Minute ausgeglichen hat.

Ob Demichelis seinem langjährigen Ex-Klub aus Deutschland damit in die Karten spielt? Am Dienstag kommts im Champions-League-Viertelfinal zum Duell zwischen Real Madrid und Bayern München (21 Uhr). Wegen Demichelis gewinnt das Duell an zusätzlicher Brisanz – denn Real-Trainer Álvaro Arbeloa (43) spielt nun um seinen Job.

Die Tragweite der Mallorca-Blamage

«Die Situation wäre für den Trainer ganz anders gewesen, hätte sein Team bis zum Schluss um die nationale Meisterschaft kämpfen können», schreibt «AS», die renommierte Sportzeitung aus Madrid. Aber gegen Mallorca haben die Königlichen die Meisterschaft wohl verspielt: sieben Punkte Rückstand auf Barcelona bei acht verbleibenden Spielen.

Das Donnern vor dem Knüller am Dienstag ist für die Madrilenen bereits von weitem zu hören. «Eine 100-Tore-Walze rollt auf Real zu», schreibt die «Bild». Nach 28 Runden stehen die Münchner in der Liga bereits bei 100 Treffern. Der bisherige Rekord stammt aus der Saison 1971/72. Damals erzielten die Bayern 101 Tore. Aber nun bleiben für den einen weiteren Treffer noch sechs Spiele. Der Rekord wird pulverisiert werden.

Diese Statistik muss den Bayern Angst machen

Bei allen Vorzeichen zum Dienstags-Knüller: Real Madrid hat in der Königsklasse schon oft ein anderes Gesicht gezeigt. «Wir hatten in letzter Zeit nicht so viele Erfolgserlebnisse gegen Real. Wir würden das sehr gern korrigieren», warnt zum Beispiel Bayerns Goretzka. Das ist stark untertrieben. Die letzten Direktbegegnungen der beiden Giganten sprechen Bände:

2024, Champions-League-Halbfinal: Real gewinnt das Rückspiel gegen die Bayern 2:1 und holt danach den Titel.

Real gewinnt das Rückspiel gegen die Bayern 2:1 und holt danach den Titel. 2018, Champions-League-Halbfinal: Real gewinnt das Hinspiel in München 2:1, setzt sich im Rückspiel durch und holt danach den Titel.

Real gewinnt das Hinspiel in München 2:1, setzt sich im Rückspiel durch und holt danach den Titel. 2017, Champions-League-Viertelfinal: Real setzt sich im Rückspiel 4:2 in der Verlängerung durch und holt danach den Titel.

Real setzt sich im Rückspiel 4:2 in der Verlängerung durch und holt danach den Titel. 2014, Champions-League-Halbfinal: Real setzt sich mit einem Gesamtskore von 5:0 durch und holt danach den Titel.

Real setzt sich mit einem Gesamtskore von 5:0 durch und holt danach den Titel. 2012, Champions-League-Halbfinal: Der letzte Bayern-Erfolg in einem Duell gegen Real. Die Bayern gewinnen es nach Elfmeterschiessen, verlieren den Final dann aber gegen Chelsea.

Real gegen Bayern, es ist das häufigste Duell in den Uefa-Wettbewerben. Nun kommts zum 29. Aufeinandertreffen. Bei der Gesamtbilanz haben die Spanier leicht die Nase vorn: 13 zu 11 Siege, 45 zu 42 Tore.

Wer auch immer die Bilanz aufpoliert – Martín Demichelis wird am Dienstagabend wohl vor dem Fernseher sitzen und noch immer fast platzen vor Stolz.

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