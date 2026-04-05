Fussball-Italien hofft nun auf den Iran

Felix Bingesser Reporter Sport

Episode 1

Italien ist ein Tränenmeer. Ein Stiefel versinkt im Selbstmitleid. Für Hohn und Spott ist gesorgt. Mein Freund mit italienischen Wurzeln ruft mich an. Vor 25 Jahren sitzt er vor der Einbürgerungskommission der Gemeinde Altendorf. Mit einem Mitglied der Kommission gibt es folgenden Dialog: «Wem würden Sie in einem WM-Final zwischen Italien und der Schweiz die Daumen drücken?», wird er gefragt. «Spielen Sie Fussball oder verstehen Sie etwas davon?», fragt er den Schweizermacher zurück. «Nein, ich habe Handball gespielt», sagt der Mann von der Einbürgerungskommission. «Das habe ich mir gedacht. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass die Schweiz je in einem WM-Final stehen wird?», antwortet mein Freund. Gelächter im Saal. Trotz kecker Antwort erhält er den Schweizer Pass. Doch 25 Jahre später sagt er: «Dass es diese Konstellation wegen den Italienern nicht gibt, hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorstellen können.» Wo sieht er die Gründe für das Versagen? «Es ist auch ein gesellschaftliches und soziales Problem. Wenn ich sehe, wie Länder wie Frankreich oder auch die Schweiz fussballerisch von der Migration profitieren, dann ist das in Italien ganz anders. Dort muss man Maldini heissen, um Nationalspieler zu werden. Ob man das Potenzial dazu hat oder nicht», sagt er. Jetzt hofft man auf den Iran. Sollte der nicht teilnehmen, erinnert sich Gianni Infantino vielleicht an seine Wurzeln. Und schickt eine Wildcard in den Süden.

Episode 2

Ich schaue mir die Spiele und die Siege von Frankreich gegen Brasilien und gegen Kolumbien an. Werfe einen Blick auf die Aufstellung, sehe die Ersatzbank und überlege, wer nicht mal im Aufgebot ist. Kylian Mbappé (Real), Michael Olise (Bayern), Hugo Ekitiké (Liverpool), Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Milan), Désiré Doué (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Christopher Nkunku (Milan), dazu Kingsley Coman, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Moussa Diaby oder Mathys Tel. Frankreich hat Stürmer im Gesamtwert von weit über einer Milliarde Franken und könnte fünf Angriffsreihen von Weltklasseformat aufstellen. Dass Frankreich zusammen mit Spanien Topfavorit der WM ist, zeigt diese Aufzählung. Mit denen, die Didier Deschamps zu Hause lassen muss, könnte man ein Public Viewing machen.

Episode 3

Die Aufstellung der Südkoreaner, diesmal bei der Testspielniederlage gegen Österreich, ist immer wieder eine Schmonzette. Kim S.-G., Kim M.-J., Kim J.-S., Lee H.-B., Seol Y.-W., Kim J.-G., Paik Se.-H., Lee T.-S., Lee J.-S, Lee K.-I. und Son. Die vier Kims und vier Lees könnten im Achtelfinal auf die Schweiz treffen. Achtung: Südkorea ist neben Brasilien, Argentinien und Deutschland das einzige Land, das seit 1986 bei jeder WM-Endrunde mit dabei war.

Episode 4

Deutschland hat nicht so viele Topstürmer wie Frankreich. Gegen Ghana schiesst Deniz Undav das Siegestor. Nach dem Spiel sagt er: «Wenn ich weiter meine Tore mache, stehe ich vielleicht mal in der Startformation.» Trainer Julian Nagelsmann sagt Minuten später: «Eher unwahrscheinlich. Er hat seine Aktionen, wenn der Gegner müde ist.» Psychologisches Geschick schaut anders aus.

Episode 5

Zwei Wechselorgien der Schweiz gegen Deutschland und gegen Norwegen. Bei der WM-Endrunde nicht vergessen: Mit Auswechslungen kann man keine Zeit mehr gewinnen. Spieler müssen nach der Anzeige des Wechsels das Feld innerhalb von zehn Sekunden verlassen. Andernfalls spielt das Team bis zur nächsten Unterbrechung in Unterzahl.