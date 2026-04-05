Der ehemalige FCZ-Verteidiger Nikola Katic (29) hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Wie sein Klub Schalke mitteilt, ist diese mit einem «mehrwöchigen Ausfall verbunden, der einen Einsatz in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zulässt.»
Auch auf Teamkollege Edin Dzeko (40) muss der Revierklub verzichten, ihn setzt eine Schulterverletzung ausser Gefecht. Damit fehlen Schalke im Aufstiegsrennen gleich zwei Leistungsträger.
Erst letzten Dienstag hatten sich Katic und Dzeko im hochdramatischen Spiel gegen Italien für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifiziert. Dort treffen die beiden unter anderem auf die Schweiz.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
28
15
55
2
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
28
-21
29
18
SC Preußen 06 Münster
28
-16
27