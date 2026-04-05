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Nati-Gegner mit Verletzungssorgen
Ex-FCZ-Verteidiger Katic droht das Saison-Aus

Schalke muss im Aufstiegsrennen einen herben Rückschlag hinnehmen: Mit Nikola Katic und Edin Dzeko fallen gleich zwei Schlüsselspieler aus. Im Sommer könnten die beiden mit Bosnien zudem zu Gegnern der Schweizer Nati werden.
Publiziert: 05.04.2026 um 15:45 Uhr
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Nikola Katic fällt verletzt aus.
Foto: AP
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Der ehemalige FCZ-Verteidiger Nikola Katic (29) hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Wie sein Klub Schalke mitteilt, ist diese mit einem «mehrwöchigen Ausfall verbunden, der einen Einsatz in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zulässt.»

Auch auf Teamkollege Edin Dzeko (40) muss der Revierklub verzichten, ihn setzt eine Schulterverletzung ausser Gefecht. Damit fehlen Schalke im Aufstiegsrennen gleich zwei Leistungsträger.

Erst letzten Dienstag hatten sich Katic und Dzeko im hochdramatischen Spiel gegen Italien für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifiziert. Dort treffen die beiden unter anderem auf die Schweiz. 

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2. Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schalke 04
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28
15
55
2
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
28
16
54
3
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
28
18
52
4
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98
28
18
50
5
Hannover 96
Hannover 96
28
12
50
6
Hertha BSC
Hertha BSC
28
10
47
7
1. FC Kaiserslautern
1. FC Kaiserslautern
28
7
43
8
1. FC Nürnberg
1. FC Nürnberg
28
0
37
9
Karlsruher SC
Karlsruher SC
28
-9
37
10
VfL Bochum
VfL Bochum
28
-1
33
11
Arminia Bielefeld
Arminia Bielefeld
28
1
31
12
Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
28
-17
31
13
1. FC Magdeburg
1. FC Magdeburg
28
-8
30
14
Eintracht Braunschweig
Eintracht Braunschweig
28
-15
30
15
SG Dynamo Dresden
SG Dynamo Dresden
28
-2
29
16
Holstein Kiel
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28
-8
29
17
SpVgg Greuther Fürth
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28
-21
29
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SC Preußen 06 Münster
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28
-16
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