Schalke muss im Aufstiegsrennen einen herben Rückschlag hinnehmen: Mit Nikola Katic und Edin Dzeko fallen gleich zwei Schlüsselspieler aus. Im Sommer könnten die beiden mit Bosnien zudem zu Gegnern der Schweizer Nati werden.

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der ehemalige FCZ-Verteidiger Nikola Katic (29) hat sich eine Knieverletzung zugezogen. Wie sein Klub Schalke mitteilt, ist diese mit einem «mehrwöchigen Ausfall verbunden, der einen Einsatz in dieser Saison höchstwahrscheinlich nicht mehr zulässt.»

Auch auf Teamkollege Edin Dzeko (40) muss der Revierklub verzichten, ihn setzt eine Schulterverletzung ausser Gefecht. Damit fehlen Schalke im Aufstiegsrennen gleich zwei Leistungsträger.

Erst letzten Dienstag hatten sich Katic und Dzeko im hochdramatischen Spiel gegen Italien für die Weltmeisterschaft im Sommer qualifiziert. Dort treffen die beiden unter anderem auf die Schweiz.

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