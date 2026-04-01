Die italienischen Medien sind voller Spott, Enttäuschung und Wut. Was sich die Nationalmannschaft da geleistet hat, ist unter jedem Hund. Die Presseschau.

Ein Desaster – und hoffen auf den Iran

Ein Desaster – und hoffen auf den Iran

Guido Felder Ausland-Redaktor

La Gazetta dello Sport

«Tutti a casa – alle nach Hause. Italien fängt (wieder einmal) ganz von vorne an.»

Corriere dello Sport

«Italia, nessun Alibi – Italien, kein Alibi. Nicht ein einzelnes Element versagte, sondern der gesamte Mechanismus, der es trägt. Die Verantwortlichkeiten sind klar.»

Tuttosport

«Disastro Italia – Italienische Katastrophe. Nun warten wir auf Entscheidungen der obersten Führungsriege, wenn nicht der sportlichen, dann der politischen, und hoffen auf eine Revolution und nicht auf die übliche, peinliche Verteidigung von Sitzen, Positionen, Gehältern und Privilegien durch diejenigen, die den italienischen Fussball zerstören.»

Corriere della Sera

«Apocalisse Italia – Italienische Apokalypse. Die dritte WM-Niederlage ist ein schwerer Schlag für den italienischen Fussball. Wir sind fassungslos.»

La Republicca

«Fallimento Italia – Italienische Pleite. 20 Jahre Einsamkeit, gelebt ohne Plan.»

La Stampa

«Disastro Italia – Italienisches Disaster. Die Abwesenheit bei der WM ist zur Normalität geworden.»

Il Messagero

«Nach Italiens Niederlage fehlt nur noch der Rücktritt der Azzurri... kann Italien doch noch mitmachen, wenn sich der Iran zurückzieht?»