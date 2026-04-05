Feyenoord kommt gegen Volendam nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit ist die holländische Meisterschaft entschieden. Grund zum Jubeln hat PSV Eindhoven.

Pascal Keusch Redaktor Sport

PSV Eindhoven krönt sich bereits Anfang April, fünf Spieltage vor Saisonende, zum holländischen Meister. Durch das torlose Remis vom Zweitplatzierten Feyernoord gegen Volendam ist ihnen der Titel nicht mehr zu nehmen. Noch nie zuvor hatte ein holländisches Team die Meisterschaft so früh entschieden.

Damit unterbietet PSV die eigene Bestmarke vom 8. April 1978. Zwar ist dies vom Zeitpunkt her ein neuer Rekord, doch mit Blick auf die verbleibenden Partien hält AZ Alkmaar mit sieben Spieltagen vor Schluss im Jahr 1981 weiterhin die Bestmarke.

Für Eindhoven ist es der dritte Meistertitel in Folge. In dieser Saison profitierte das Team zudem vom Schwächeln der Konkurrenz: Rekordmeister Ajax Amsterdam liegt abgeschlagen auf Platz fünf und 23 Punkte hinter der Spitze.