Liverpool verliert das Viertelfinal-Hinspiel der CL gegen PSG mit 0:2 und ist damit noch gut bedient. So bleibt die Hoffnung auf ein Comeback bestehen. Dies erinnert an eine legendäre Aufholjagd der Reds – mit Schweizer Beteiligung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft PSG schlägt Liverpool 2:0 im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel in Paris

Liverpool enttäuschte gegen PSG und kann mit der 0:2-Niederlage zufrieden sein

Liverpool glaubt an Comeback – gelang erst einmal War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League verliert Liverpool bei Paris Saint-Germain mit 0:2 – «nur» 0:2, ist man gezwungen zu sagen. Die Engländer sind im Pariser Prinzenpark über weite Strecken völlig chancenlos und dürfen sich am Ende glücklich schätzen, dass das Ergebnis noch einigermassen glimpflich ausfällt.

Die Match-Statistiken sprechen Bände: Ein Schussverhältnis von 18:3 für die Pariser und ein Expected-Goals-Wert (xG) von 2,35 zu 0,17 unterstreichen die Dominanz des Heimteams. Bezeichnend für die Harmlosigkeit der Reds: In der gesamten ersten Halbzeit gelingt den Gästen kein einziger Abschluss.

Auch Liverpool-Coach Arne Slot (47) gibt unumwunden zu, dass man mit der Zwei-Tore-Niederlage gut bedient sei. Trotz der spielerischen Unterlegenheit bleibt damit ein Funken Hoffnung, das Ruder im Rückspiel herumzureissen und eine bislang enttäuschende Saison noch zu retten.

Comeback möglich? Erst einmal gelungen

Sowohl Slot als auch Captain Virgil van Dijk (34) haben laut «sport1» die Hoffnung auf eine Aufholjagd noch nicht begraben. Der unter Druck stehende Trainer erklärt nach der Partie: «Wir sind noch immer im Rennen und wissen, was Anfield für einen Unterschied für uns machen kann.» Sein Schützling ist über die Niederlage «natürlich überhaupt nicht glücklich», sieht aber dennoch eine Restchance: «Das einzig Positive ist, dass wir nächste Woche ein weiteres Spiel vor uns haben.»

Tatsächlich kann Anfield ein entscheidender Faktor sein. Einen Rückstand von zwei oder mehr Toren aus dem Hinspiel aufzuholen, gelang den Reds in der K.o.-Phase der Königsklasse bisher jedoch erst ein einziges Mal. Vielen Fussball-Fans dürfte dabei das grandiose Comeback aus der Saison 2018/2019 in den Sinn kommen.

Wieder eine magische Nacht an der Anfield Road?

Nach der 0:3-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel gegen Barcelona und angesichts zahlreicher Ausfälle trauten damals nur wenige dem Klub die Wende zu. In einer magischen Nacht an der Anfield Road bodigte Liverpool die «Blaugrana» dann aber tatsächlich mit 4:0.

Xherdan Shaqiri (34) leistete mit seiner Vorlage zum 3:0 einen entscheidenden Beitrag zum Weiterkommen. Die Reds ebneten sich so den Weg ins Endspiel, in dem sie sich knapp einen Monat später zum sechsten Mal den Henkelpott sicherten.

Ob Liverpool nächste Woche zu einer solchen Reaktion fähig ist, ist fraglich. Man durchlebt eine schwierige Spielzeit und präsentiert sich derzeit alles andere als formstark: Neben der herben 0:4-Schlappe im FA Cup gegen Manchester City am vergangenen Wochenende ist auch die Ligabilanz ernüchternd: Zehn Niederlagen (!) und 21 Punkte Rückstand auf Leader Arsenal.