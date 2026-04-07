Die Zeit von Mo Dahoud bei der Eintracht Frankfurt geht im kommenden Sommer zu Ende. Der Vertrag mit dem deutschen Mittelfeldspieler wird nicht verlängert.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Im Sommer läuft der Vertrag von Mahmoud «Mo» Dahoud bei der Eintracht Frankfurt aus. Nun ist klar: Das Arbeitspapier wird im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert – der 30-jährige Deutsche mit syrischen Wurzeln wird die Hessen deshalb am Ende der laufenden Saison verlassen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Dahoud wechselte im Sommer 2024 ablösefrei von Premier-League-Klub Brighton zu Frankfurt, wo er wettbewerbsübergreifend aber nur auf 35 Pflichtspiele kommt. Erfolgreicher gewesen ist er davor bei seinen anderen Bundesliga-Stationen, vor allem bei Borussia Dortmund, wo er 2021 den DFB-Pokal gewann. Ausserdem bestritt er im Herbst 2020 zwei Freundschaftsspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Wo es für Dahoud fussballerisch weitergeht, ist noch nicht bekannt.

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