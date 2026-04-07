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Keine Vertragsverlängerung
Zweifacher DFB-Nationalspieler verlässt Frankfurt im Sommer

Die Zeit von Mo Dahoud bei der Eintracht Frankfurt geht im kommenden Sommer zu Ende. Der Vertrag mit dem deutschen Mittelfeldspieler wird nicht verlängert.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Mo Dahoud wird Eintracht Frankfurt im Sommer verlassen.
Foto: IMAGO/DeFodi Images
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Im Sommer läuft der Vertrag von Mahmoud «Mo» Dahoud bei der Eintracht Frankfurt aus. Nun ist klar: Das Arbeitspapier wird im gegenseitigen Einvernehmen nicht verlängert – der 30-jährige Deutsche mit syrischen Wurzeln wird die Hessen deshalb am Ende der laufenden Saison verlassen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt.

Dahoud wechselte im Sommer 2024 ablösefrei von Premier-League-Klub Brighton zu Frankfurt, wo er wettbewerbsübergreifend aber nur auf 35 Pflichtspiele kommt. Erfolgreicher gewesen ist er davor bei seinen anderen Bundesliga-Stationen, vor allem bei Borussia Dortmund, wo er 2021 den DFB-Pokal gewann. Ausserdem bestritt er im Herbst 2020 zwei Freundschaftsspiele für die deutsche Nationalmannschaft.

Wo es für Dahoud fussballerisch weitergeht, ist noch nicht bekannt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
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