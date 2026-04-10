DE
FR
Abonnieren

Fehlt bei Rückspiel gegen Real
Bayerns Mega-Talent fällt mehrere Wochen aus

Die Verletzungshexe hat bei den Bayern zugeschlagen. Teenager Lennart Karl wird dem Klub mehrere Wochen fehlen und damit auch das CL-Rückspiel gegen Real Madrid verpassen.
Publiziert: 14:35 Uhr
|
Aktualisiert: 14:50 Uhr
Kommentieren
1/2
Bayern-Star Lennart Karl fällt verletzt aus.
Foto: AFP
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie der FC Bayern am Freitag verkündet, hat sich Youngster Lennart Karl verletzt (18). Das Mega-Talent hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, so der deutsche Rekordmeister.

Gemäss Informationen der «Bild» wird der Deutsche, der Ende März sein Nationalmannschaftsdebüt gegen die Schweiz gab, den Münchnern rund drei Wochen fehlen.

Mehr zum internationalen Fussball
Barça reicht bei der Uefa Beschwerde ein
Strittige Szene gegen Atlético
Barça reicht bei der Uefa Beschwerde ein
Neuer vertagt Vertragsentscheidung bei den Bayern
Sportvorstand wäre bereit
Neuer vertagt Entscheidung über Vertrag bei den Bayern

Verpasst Rückspiel gegen Real Madrid

Die Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Bereits nächste Woche steht das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid an. Dabei wird sich Karl mit der Zuschauerrolle begnügen müssen.

Bei einem potenziellen Weiterkommen wäre selbst ein Einsatz im Halbfinal-Hinspiel (28./29. April) fraglich. Auch beim DFB-Pokal-Halbfinal gegen Bayer Leverkusen am 22. April (20.45 Uhr) wird Karl voraussichtlich nicht mittun können.

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Madrid
        Real Madrid
        Champions League
        Champions League
        FC Bayern München
        FC Bayern München