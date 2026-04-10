Bayern-Star Lennart Karl fällt verletzt aus.

Wie der FC Bayern am Freitag verkündet, hat sich Youngster Lennart Karl verletzt (18). Das Mega-Talent hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, so der deutsche Rekordmeister.
Gemäss Informationen der «Bild» wird der Deutsche, der Ende März sein Nationalmannschaftsdebüt gegen die Schweiz gab, den Münchnern rund drei Wochen fehlen.
Verpasst Rückspiel gegen Real Madrid
Die Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Bereits nächste Woche steht das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid an. Dabei wird sich Karl mit der Zuschauerrolle begnügen müssen.
Bei einem potenziellen Weiterkommen wäre selbst ein Einsatz im Halbfinal-Hinspiel (28./29. April) fraglich. Auch beim DFB-Pokal-Halbfinal gegen Bayer Leverkusen am 22. April (20.45 Uhr) wird Karl voraussichtlich nicht mittun können.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
VfB Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Frankfurt
28
-1
39
8
SC Freiburg
28
-6
37
9
FSV Mainz
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsburg
28
-17
32
12
Hamburger SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Bremen
28
-18
28
15
1. FC Köln
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsburg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim 1846
28
-34
16