Bayern-Star Lennart Karl fällt verletzt aus.

Die Verletzungshexe hat bei den Bayern zugeschlagen. Teenager Lennart Karl wird dem Klub mehrere Wochen fehlen und damit auch das CL-Rückspiel gegen Real Madrid verpassen.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie der FC Bayern am Freitag verkündet, hat sich Youngster Lennart Karl verletzt (18). Das Mega-Talent hat sich einen Muskelfaserriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen, so der deutsche Rekordmeister.

Gemäss Informationen der «Bild» wird der Deutsche, der Ende März sein Nationalmannschaftsdebüt gegen die Schweiz gab, den Münchnern rund drei Wochen fehlen.

Verpasst Rückspiel gegen Real Madrid

Die Verletzung kommt zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Bereits nächste Woche steht das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid an. Dabei wird sich Karl mit der Zuschauerrolle begnügen müssen.

Bei einem potenziellen Weiterkommen wäre selbst ein Einsatz im Halbfinal-Hinspiel (28./29. April) fraglich. Auch beim DFB-Pokal-Halbfinal gegen Bayer Leverkusen am 22. April (20.45 Uhr) wird Karl voraussichtlich nicht mittun können.