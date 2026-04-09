Neuer vertagt Vertragsentscheidung bei den Bayern

Wenige Wochen vor Saisonende ist noch immer nicht klar, wie es für Manuel Neuer im Sommer weitergeht. Die Bayern würden den auslaufenden Vertrag gerne verlängern – und warten auf einen Entscheid ihres Torhüters.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Manuel Neuer glänzt gegen Real Madrid, Bayern erwägen Vertragsverlängerung

Neuer bleibt wegen Verletzungen unsicher, Entscheidung frühestens im Mai

Neuer verpasste mehrere Spiele, Alter zeigt sich mit 40 Jahren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ist der Weg für Manuel Neuer (40) zu einer Vertragsverlängerung bei den Bayern nach seiner überragenden Champions-League-Leistung gegen Real Madrid nun endgültig frei? Sieht so aus – zumindest, wenn man Max Eberl (52) als Referenz nimmt. «Er muss keine grossen Argumente mehr liefern. Er soll einfach nur gesund und mutig bleiben», erklärt der Sportvorstand der Bayern nach dem 2:1-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel in Madrid.

Eberl scheint also bereit, den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag mit seinem Torhüter zu verlängern. Etwas zurückhaltender ist da Neuer selbst: «Jetzt im Moment nicht», beantwortet er die Frage nach dem Zeitpunkt der Entscheidung über seine Zukunft, «aber der Verein und ich haben alle Zeit der Welt und wir sind entspannt.»

Zuletzt vom Verletzungspech verfolgt

Dass er sich diese Zeit nimmt, hat wohl auch mit seinen Problemen in den letzten Wochen zu tun. Eigentlich habe er sich nach dem März festlegen wollen, «aber jetzt war ich leider zweimal angeschlagen mit den Muskelverletzungen an der Wade. Durch die Verletzungen ist mir eine Säule, die Spiele in der Crunch Time im Februar und März, jetzt weggebrochen. Aber das verschiebt sich halt ein bisschen nach hinten.»

Die Aussagen zeigen: Neuer ist zwar wie gegen Real nach wie vor zu Weltklasse-Leistungen fähig, das Alter hinterlässt aber auch beim kürzlich 40 Jahre als gewordenen Keeper seine Spuren. In den letzten Wochen verpasste er mehrere Spiele verletzt, dazu ist er zur Schonung auch immer wieder von Jonas Urbig (22) vertreten worden.

So sei seine Gesundheit einer der vielen Faktoren, die darüber entscheiden würden, wie es mit seiner Karriere weitergehe. Endgültig darüber Aufschluss geben sollen die restlichen Spiele im April – «dann werden wir uns hinsetzen», meint Eberl. Ein endgültiger Entscheid über eine allfällige Weiterbeschäftigung Neuers bei den Bayern ist vor Mai also kaum denkbar.





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