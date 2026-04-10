Der FC Barcelona hat eine Beschwerde bei der Uefa eingereicht. Grund ist ein nicht gegebener Elfmeter im Champions-League-Viertelfinal gegen Atlético Madrid. Der Klub fordert eine Untersuchung und allfällige Konsequenzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Barcelona reicht bei Uefa Beschwerde über Schiedsrichterleistung gegen Atlético ein

54. Minute: Kein Elfmeter nach Handspiel im Strafraum von Atlético

Barça fordert Untersuchung und Offenlegung der Schiedsrichterkommunikation durch die Uefa War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Blick Sportdesk

Der FC Barcelona hat bei der Uefa offiziell Beschwerde gegen die Schiedsrichterleistung im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Atlético Madrid (0:2) eingereicht.

Grund ist eine kontroverse Szene aus der 54. Minute, als Atléticos Torhüter Juan Musso beim Abstoss den Ball zu Verteidiger Pubill passt, der ihn jedoch mit der Hand stoppt. Die Katalanen reklamieren einen Elfmeter, doch Schiedsrichter István Kovacs entscheidet, dass der Ball nicht im Spiel war. «Ich kann das nicht verstehen», poltert Barça-Coach Hansi Flick im Anschluss.

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Der Verein fordert nun eine Untersuchung und Einsicht in die Kommunikation der Schiedsrichter. In einer offiziellen Mitteilung erklärt der Klub am Donnerstag: «Der FC Barcelona informiert, dass die Rechtsabteilung des Klubs eine formelle Beschwerde bei der Uefa eingereicht hat. Der Klub ist der Ansicht, dass es zu einem Verstoss gegen die geltenden Schiedsrichtervorschriften gekommen ist, der direkte Auswirkungen auf den Spielverlauf und das Ergebnis hatte.»

Zu besagter Szene um Pubill heisst es in der Mitteilung: «Der FC Barcelona ist der Meinung, dass diese Entscheidung zusammen mit der ausbleibenden VAR-Intervention ein schwerwiegender Fehler war.» Barça verlangt deshalb, dass die Uefa die Vorfälle untersucht, die Schiedsrichterkommunikation offenlegt und bei Bedarf Massnahmen ergreift.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.