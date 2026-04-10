DE
FR
Abonnieren

Strittige Szene gegen Atlético
Barça reicht bei der Uefa Beschwerde ein

Der FC Barcelona hat eine Beschwerde bei der Uefa eingereicht. Grund ist ein nicht gegebener Elfmeter im Champions-League-Viertelfinal gegen Atlético Madrid. Der Klub fordert eine Untersuchung und allfällige Konsequenzen.
Publiziert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/2
Barça-Stürmer Marcus Rashford reklamiert bei Schiedsrichter Istvan Kovacs.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Barcelona reicht bei Uefa Beschwerde über Schiedsrichterleistung gegen Atlético ein
  • 54. Minute: Kein Elfmeter nach Handspiel im Strafraum von Atlético
  • Barça fordert Untersuchung und Offenlegung der Schiedsrichterkommunikation durch die Uefa
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
hR4j4rvR_400x400.jpg
Blick Sportdesk

Der FC Barcelona hat bei der Uefa offiziell Beschwerde gegen die Schiedsrichterleistung im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Atlético Madrid (0:2) eingereicht.

Grund ist eine kontroverse Szene aus der 54. Minute, als Atléticos Torhüter Juan Musso beim Abstoss den Ball zu Verteidiger Pubill passt, der ihn jedoch mit der Hand stoppt. Die Katalanen reklamieren einen Elfmeter, doch Schiedsrichter István Kovacs entscheidet, dass der Ball nicht im Spiel war. «Ich kann das nicht verstehen», poltert Barça-Coach Hansi Flick im Anschluss.

Mehr zum FC Barcelona
Kuriose Szene bringt Flick auf die Palme
Barça ärgert sich über VAR
Kuriose Szene bringt Flick auf die Palme

Der Verein fordert nun eine Untersuchung und Einsicht in die Kommunikation der Schiedsrichter. In einer offiziellen Mitteilung erklärt der Klub am Donnerstag: «Der FC Barcelona informiert, dass die Rechtsabteilung des Klubs eine formelle Beschwerde bei der Uefa eingereicht hat. Der Klub ist der Ansicht, dass es zu einem Verstoss gegen die geltenden Schiedsrichtervorschriften gekommen ist, der direkte Auswirkungen auf den Spielverlauf und das Ergebnis hatte.»

Zu besagter Szene um Pubill heisst es in der Mitteilung: «Der FC Barcelona ist der Meinung, dass diese Entscheidung zusammen mit der ausbleibenden VAR-Intervention ein schwerwiegender Fehler war.» Barça verlangt deshalb, dass die Uefa die Vorfälle untersucht, die Schiedsrichterkommunikation offenlegt und bei Bedarf Massnahmen ergreift.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Champions League
        Champions League