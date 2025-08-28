Champions-League-Final erhält neue Anspielzeit

1/2 Neue Anspielzeit für den Champions-League-Final. Foto: Getty Images

AFP Agence France Presse

Der Final der Champions League wird künftig statt wie bisher um 21 Uhr schon um 18 Uhr beginnen. Das verkündete die Europäische Fussball-Union (Uefa) am Donnerstag. Erstmals Anwendung findet die neue Anstosszeit beim Endspiel der bevorstehenden Königsklassen-Saison in Budapest am 30. Mai 2026.

«Mit dieser Änderung stellen wir das Fanerlebnis in den Mittelpunkt unserer Planung», sagte Uefa-Präsident Aleksander Ceferin. Durch die Vorverlegung auf 18 Uhr werde das Finale, das seit 2010 samstags ausgetragen wird, für «alle Beteiligten noch zugänglicher, inklusiver und wirkungsvoller».

Laut dem Verband sei das Ziel, «den Spieltag für alle, die mitfiebern möchten, zu einem echten Erlebnis zu machen und gleichzeitig eine einladende Atmosphäre zu schaffen, die es Familien und Kindern erleichtert, das grösste und wichtigste Vereinsfussballspiel der Saison zu besuchen.» Zudem soll mit der neuen Anstosszeit weltweit ein noch breiteres Fernsehpublikum erreicht werden. Die Gruppen- und K.o.-Spiele, die unter der Woche stattfinden, werden weiterhin überwiegend um 21 Uhr angepfiffen.