Champions-League-Krimi: Bayern München schlägt Real Madrid 2:1. Doch die spanische Polizei sorgt für Aufregung. Videos zeigen harte Übergriffe gegen Fans, FCB-Chef Dreesen spricht von inakzeptablem Verhalten.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Beim Gigantentreffen im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals gewinnt Bayern München auswärts gegen Real Madrid mit 2:1 und verschafft sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in München am Mittwoch (21 Uhr).

Neben dem Spektakel-Spiel mit Chancen hüben wie drüben sorgt der Umgang der madrilenischen Polizei mit den Bayern-Fans für Schlagzeilen. FCB-Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen tobt in einer Stellungnahme. Er spricht «nach einer wunderbaren Champions-League-Nacht» von «völlig überzogenen Übergriffen der spanischen Polizei gegen unsere Fans».

Blutverschmierter Bayern-Fan

In Videos der spanischen Sportsendung El Desmarque sieht man, wie die Polizei am Eingang des Bernabeu Fans der Münchner ohne einen ersichtlichen Grund schubsen, aus der Menge ziehen und mit Schlagstöcken traktieren. Auch sieht man einen am Kopf blutenden Mann, der von einem Polizisten und anderen Fans versorgt wird – der Grund der Verletzung ist allerdings nicht klar.

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«Dieses Vorgehen gegen unsere sich friedlich verhaltenden Anhänger ist nicht nachvollziehbar und nicht akzeptabel», betont Dressen. Seiner Ansicht nach könne es nicht sein, dass ein derartiges Verhalten der Polizei mittlerweile bei Auswärtsspielen in Europa fast schon zur Normalität gehöre.

Bevor es zu den Szenen am Einlass gekommen ist, war lange unklar, ob ein Fanmarsch überhaupt stattfinden konnte. Im Vorfeld wurde dieser nämlich genehmigt, wurde aber kurz zuvor von der Polizei wieder infrage gestellt.

Nicht das erste Mal Probleme

Nach Informationen des deutschen Senders Sport1 machte der Polizeivertreter dem Klub und den Fans beim finalen Sicherheitsmeeting deutlich, dass es zu rigorosem Durchgreifen kommen könne.

Der Marsch konnte kurzfristig dann doch stattfinden und verlief friedlich, die Probleme sind dann erst beim Einlass aufgetreten. Gemäss Sport1 habe die Führungsriege der aktiven Fanszene das Einschreiten der Polizei gelassen hingenommen, man habe gerade in Madrid schon Schlimmeres erlebt.

Bereits im November wurden die Bayern-Fans von Massnahmen des Sicherheitsapperates getroffen. Beim Spiel in der Ligaphase gegen PSG hatte die Polizeipräfektur von Paris kurzfristig verfügt, dass sich die Fanbusse an einer Mautstelle vor der Stadt versammeln müssen. Dort habe es weder Verpflegung noch sanitäre Anlagen gegeben, der Klub hatte daraufhin juristische Schritte eingeleitet.