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Road to Budapest
Champions-League-Turnierbaum 2026: Der Weg in den Final auf einen Blick

Nur noch acht Teams dürfen vom Champions-League-Final in Budapest und dem Gewinn des Henkelpotts 2026 träumen. Heute und morgen Abend gehen aber zuerst die Viertelfinal-Hinspiele über die Bühne. Hier gehts zum Turnierbaum.
Publiziert: vor 28 Minuten
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Bevor am 30. Mai in Budapest um den Henkelpott 2026 gespielt wird, stehen diese Woche die Viertelfinal-Hinspiele an.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Champions-League-Viertelfinals starten heute Abend
  • Weiterer Verlauf für jede Mannschaft dank Turnierbaum fix
  • Final in Budapest vom 30. Mai startet zu ungewohnter Zeit
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An Ostern kehrte der Meisterschaftsbetrieb in die Ligen Europas zurück und mit ihm die Vorbereitung auf die Champions-League-Viertelfinals, die diese Woche mit regelrechten Leckerbissen verzücken. Den Anfang macht am Dienstagabend nebst Sporting gegen Arsenal vor allem das Gigantenduell zwischen Real Madrid und Bayern München, in dem unter anderem die beiden aktuellen Toptorschützen des Wettbewerbs aufeinandertreffen: Kylian Mbappé (13 Tore in 9 Spielen) und Harry Kane (10 Tore in 9 Spielen). 

Am Mittwoch ist mit Barça gegen Atlético und PSG gegen Liverpool ebenfalls für allerbeste Unterhaltung gesorgt. Während das spanische Duell bereits am Samstag in der Liga anstand (2:1-Sieg für Barça) steht Liverpool-Coach Arne Slot nach dem diskussionslosen 0:4 gegen City im FA Cup immer stärker unter Druck.

Turnierbaum bis zum Final in Budapest steht

Diese Woche gibts also CL-Spiele unter verschiedensten Voraussetzungen. Für alle klar ist jedoch ein möglicher weiterer Verlauf im Rennen um den Henkelpott. Durch den Turnierbaum stehen die Begegnungen für alle verbleibenden Mannschaften fest. Und auch die Daten der Halbfinals wurden von der Uefa bestätigt: 28./29. April und 5./6. Mai. Das Final steigt am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest – zu ungewohnter Zeit.

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Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Bayern München
FC Bayern München
Champions League
Champions League
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
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        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Sporting Lissabon
        Sporting Lissabon
        Arsenal
        Arsenal
        Liverpool
        Liverpool
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Real Madrid
        Real Madrid