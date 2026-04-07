Nur noch acht Teams dürfen vom Champions-League-Final in Budapest und dem Gewinn des Henkelpotts 2026 träumen. Heute und morgen Abend gehen aber zuerst die Viertelfinal-Hinspiele über die Bühne. Hier gehts zum Turnierbaum.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Champions-League-Viertelfinals starten heute Abend

Weiterer Verlauf für jede Mannschaft dank Turnierbaum fix

Final in Budapest vom 30. Mai startet zu ungewohnter Zeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

An Ostern kehrte der Meisterschaftsbetrieb in die Ligen Europas zurück und mit ihm die Vorbereitung auf die Champions-League-Viertelfinals, die diese Woche mit regelrechten Leckerbissen verzücken. Den Anfang macht am Dienstagabend nebst Sporting gegen Arsenal vor allem das Gigantenduell zwischen Real Madrid und Bayern München, in dem unter anderem die beiden aktuellen Toptorschützen des Wettbewerbs aufeinandertreffen: Kylian Mbappé (13 Tore in 9 Spielen) und Harry Kane (10 Tore in 9 Spielen).

Am Mittwoch ist mit Barça gegen Atlético und PSG gegen Liverpool ebenfalls für allerbeste Unterhaltung gesorgt. Während das spanische Duell bereits am Samstag in der Liga anstand (2:1-Sieg für Barça) steht Liverpool-Coach Arne Slot nach dem diskussionslosen 0:4 gegen City im FA Cup immer stärker unter Druck.

Turnierbaum bis zum Final in Budapest steht

Diese Woche gibts also CL-Spiele unter verschiedensten Voraussetzungen. Für alle klar ist jedoch ein möglicher weiterer Verlauf im Rennen um den Henkelpott. Durch den Turnierbaum stehen die Begegnungen für alle verbleibenden Mannschaften fest. Und auch die Daten der Halbfinals wurden von der Uefa bestätigt: 28./29. April und 5./6. Mai. Das Final steigt am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest – zu ungewohnter Zeit.

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