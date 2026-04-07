Darum gehts
- Champions-League-Viertelfinals starten heute Abend
- Weiterer Verlauf für jede Mannschaft dank Turnierbaum fix
- Final in Budapest vom 30. Mai startet zu ungewohnter Zeit
An Ostern kehrte der Meisterschaftsbetrieb in die Ligen Europas zurück und mit ihm die Vorbereitung auf die Champions-League-Viertelfinals, die diese Woche mit regelrechten Leckerbissen verzücken. Den Anfang macht am Dienstagabend nebst Sporting gegen Arsenal vor allem das Gigantenduell zwischen Real Madrid und Bayern München, in dem unter anderem die beiden aktuellen Toptorschützen des Wettbewerbs aufeinandertreffen: Kylian Mbappé (13 Tore in 9 Spielen) und Harry Kane (10 Tore in 9 Spielen).
Am Mittwoch ist mit Barça gegen Atlético und PSG gegen Liverpool ebenfalls für allerbeste Unterhaltung gesorgt. Während das spanische Duell bereits am Samstag in der Liga anstand (2:1-Sieg für Barça) steht Liverpool-Coach Arne Slot nach dem diskussionslosen 0:4 gegen City im FA Cup immer stärker unter Druck.
Turnierbaum bis zum Final in Budapest steht
Diese Woche gibts also CL-Spiele unter verschiedensten Voraussetzungen. Für alle klar ist jedoch ein möglicher weiterer Verlauf im Rennen um den Henkelpott. Durch den Turnierbaum stehen die Begegnungen für alle verbleibenden Mannschaften fest. Und auch die Daten der Halbfinals wurden von der Uefa bestätigt: 28./29. April und 5./6. Mai. Das Final steigt am 30. Mai in der Puskas Arena in Budapest – zu ungewohnter Zeit.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
8
-15
1