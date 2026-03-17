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Road to Budapest
Champions-League-Turnierbaum 2026: Der Weg in den Final auf einen Blick

Heute Abend verringert sich das Teilnehmerfeld der Champions League ein weiteres Mal. Wie gehts danach weiter? Der Turnierbaum zeigt für jedes Team, wie es in den Final kommt.
Publiziert: 20:41 Uhr
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Bevor am 30. Mai in Budapest um den Henkelpott gespielt wird, entscheiden sich diese Woche die Achtelfinals.
Foto: TOTO MARTI
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

In der Champions League stehen heute und morgen die Rückspiele der Achtelfinals auf dem Programm. Während einige Begegnungen wie Chelsea–PSG (2:5 im Hinspiel) und vor allem Bayern–Atalanta (6:1) wohl bereits durch sind, warten Fans gespannt auf andere wie Liverpool–Galatasaray (0:1) oder Arsenal–Leverkusen (1:1).

Wer auch immer die Qualifikation für die Viertelfinals schafft, weiss bereits jetzt, zu welchem Zeitpunkt welcher Gegner warten würde. Grund dafür ist der Turnierbaum, der die Begegnungen ab dem Achtelfinal definiert.

Spanisches Duell und Viertelfinal mit Bodö/Glimt?

So könnte es unter anderem zum spanischen Duell zwischen Atlético und Barça kommen. Die Madrilenen stehen dank eines 5:2-Heimerfolgs gegen Tottenham vor Wochenfrist schon mit eineinhalb Beinen in der nächsten Runde. Die Katalanen ihrerseits müssen nach dem 1:1 in Newcastle das Spiel zwar gewinnen, tragen dieses aber vor heimischer Kulisse aus, wo sie sich am Wochenende schon mal mit 5:2 gegen den FC Sevilla warmschossen.

Gute Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten acht hat auch Überraschungsteam Bodö/Glimt. Nachdem das Team aus Nordnorwegen im Achtelfinal sensationell Inter Mailand eliminierte, könnte Sporting Lissabon dasselbe Schicksal ereilen. Im Hinspiel im hohen Norden kassierten die Portugiesen eine 0:3-Klatsche. Ob zu Hause die grosse Wende gelingt?

Eine solche benötigt auch Manchester City, das sich im Hinspiel gegen Real Madrid mit demselben Resultat geschlagen geben musste und seinen Teil zur Horror-Bilanz der Premier-League-Klubs beitrug.

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Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Champions League
Champions League
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Sevilla
Sevilla
Inter Mailand
Inter Mailand
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Arsenal
Arsenal
Chelsea
Chelsea
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Newcastle United
Newcastle United
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Premier League
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Real Madrid
Real Madrid
Tottenham Hotspur
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        Sporting Lissabon
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        Arsenal
        Arsenal
        Chelsea
        Chelsea
        Liverpool
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        Manchester City
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