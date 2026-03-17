Heute Abend verringert sich das Teilnehmerfeld der Champions League ein weiteres Mal. Wie gehts danach weiter? Der Turnierbaum zeigt für jedes Team, wie es in den Final kommt.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

In der Champions League stehen heute und morgen die Rückspiele der Achtelfinals auf dem Programm. Während einige Begegnungen wie Chelsea–PSG (2:5 im Hinspiel) und vor allem Bayern–Atalanta (6:1) wohl bereits durch sind, warten Fans gespannt auf andere wie Liverpool–Galatasaray (0:1) oder Arsenal–Leverkusen (1:1).

Wer auch immer die Qualifikation für die Viertelfinals schafft, weiss bereits jetzt, zu welchem Zeitpunkt welcher Gegner warten würde. Grund dafür ist der Turnierbaum, der die Begegnungen ab dem Achtelfinal definiert.

Spanisches Duell und Viertelfinal mit Bodö/Glimt?

So könnte es unter anderem zum spanischen Duell zwischen Atlético und Barça kommen. Die Madrilenen stehen dank eines 5:2-Heimerfolgs gegen Tottenham vor Wochenfrist schon mit eineinhalb Beinen in der nächsten Runde. Die Katalanen ihrerseits müssen nach dem 1:1 in Newcastle das Spiel zwar gewinnen, tragen dieses aber vor heimischer Kulisse aus, wo sie sich am Wochenende schon mal mit 5:2 gegen den FC Sevilla warmschossen.

Gute Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten acht hat auch Überraschungsteam Bodö/Glimt. Nachdem das Team aus Nordnorwegen im Achtelfinal sensationell Inter Mailand eliminierte, könnte Sporting Lissabon dasselbe Schicksal ereilen. Im Hinspiel im hohen Norden kassierten die Portugiesen eine 0:3-Klatsche. Ob zu Hause die grosse Wende gelingt?

Eine solche benötigt auch Manchester City, das sich im Hinspiel gegen Real Madrid mit demselben Resultat geschlagen geben musste und seinen Teil zur Horror-Bilanz der Premier-League-Klubs beitrug.

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