Geht auch die dritte Pole der Saison an Mercedes?

Wie bereits in den Trainingseinheiten fährt der Niederländer zwischen den Rängen acht und zehn. Derzeit findet man den viermaligen Weltmeister mit knapp einer Sekunde Rückstand auf die Spitze auf dem neunten Platz. So muss Verstappen nochmals rausfahren, um die Zeit zu verbessern.
Der Grossteil des Feldes kehrt in die Box zurück, um nochmals frische weiche Reifen aufzuziehen für die letzte schnelle Runde.
Charles Leclerc setzt eine neue Rundenbestzeit. Der Monegasse findet die erste Zeit unter 1:30,000 und setzt eine 1:29,915. Bislang zeigen die Ferraris eine gute Leistung.
Der Brite meldet ein sehr rutschiges Fahrgefühl mit seinem Mercedes. Von seinem Teamchef wird ihm bestätigt, dass die Reifentemperaturen etwas eigenartig und ungleichmässig aussehen.
Beim Blick auf die andere Seite der Zeitentabelle finden sich die beiden Aston Martin, die mit Fernando Alonso und Lance Stroll zwei bzw. drei Sekunden Rückstand haben. Der Sprung in Q2 wird so nur schwer möglich sein.
Wie sollte es auch anders sein: der Sieger aus China springt an die Spitze des Feldes. Auch, wenn der erste Sektor nicht wirklich perfekt gewesen ist. Teamkollege Russell findet sich knapp eine halbe Sekunde hinter dem Italiener.
Nun begeben sich auch die beiden Silberpfeile auf ihre erste gezeitete Runde.
Oscar Piastri setzt eine neue Rundenbestzeit. 1:30,438 zeigt die Uhr beim Australier, der sich vor Lewis Hamilton befördern kann. Der Brite hat 0,190 Sekunden Rückstand auf den McLaren.
Esteban Ocon springt an die Spitze mit einer 1:31,466. Der Franzose kann sich 0,168 Sekunden vor Lindblad setzen.
Zwischenzeitlich sind auch die beiden McLaren mit Piastri und Weltmeister Norris auf der Strecke. Nun lassen nur noch die beiden Silberpfeile auf sich warten.