Geht auch die dritte Pole der Saison an Mercedes?

15. Minute: Verstappen auf Platz neun

Wie bereits in den Trainingseinheiten fährt der Niederländer zwischen den Rängen acht und zehn. Derzeit findet man den viermaligen Weltmeister mit knapp einer Sekunde Rückstand auf die Spitze auf dem neunten Platz. So muss Verstappen nochmals rausfahren, um die Zeit zu verbessern.