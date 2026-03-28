Wer holt in Japan die dritte Pole-Position der Formel-1-Saison? In Australien stand Russell vorne – in China Antonelli. Schnellster im dritten Suzuka-Training: Antonelli 0,254 vor Russell.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Audi-Duo Hülkenberg und Bortoleto im dritten Training in Top Ten

Antonelli Trainingsschnellster 0,254 vor Russell

Weltmeister Norris auf Platz 6 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Roger Benoit Formel-1-Experte

Kaum konnten beide McLaren-Mercedes am Freitag problemlos auf den vordersten Positionen mitfahren, kam der neue Schock: Bei Weltmeister Norris wurde ein Problem beim Energie-Management festgestellt. Jetzt musste das Paket ersetzt werden.

McLaren: Gefahr für Ferrari?

Wir erinnern uns: In China schafften es beide Papaya-Autos nicht einmal auf die Startaufstellung (wie Bortoleto und Albon). Und jetzt dieser neue Defekt. «Wir haben seit China alles im Griff», hatte Teamchef Andrea Stella am Donnerstag die Zweifler versucht zu beruhigen.

Bei den englischen Buchmachern wurden Norris und Piastri vor drei Tagen noch als 55:1-Aussenseiter auf den Titel angeboten. Die Quoten würden sicher sinken, wenn McLaren an die Freitags-Form anknüpft, als das Ferrari-Duo Leclerc und Hamilton in beiden Trainings hinter dem Weltmeister-Team lag!

Verstappens Vater klagt

22 Minuten vor Trainingsende schaffte es Norris noch auf die Piste. Der Brite sollte also auch an der Zeitenjagd um die Pole-Position teilnehmen. Als Norris auftauchte, lag Antonelli vor Leclerc, Russell, Piastri, Hamilton und Verstappen. Der Holländer allerdings schon eine Sekunde hinter Antonelli.

Verstappens Vater Jos (einst Benetton-Teamkollege von Schumi) klagt, dass sein Sohn mit diesen Regeln «bald einmal die Motivation verlieren könnte!» Und was sagt Max: «Wir müssen endlich herausfinden, mit welchen Problemen wir beim Auto eigentlich kämpfen.» Das Chassis ist dem neuen, eigenen Motor offenbar klar unterlegen.

Cadillac vor Aston Martin

Bei Halbzeit waren auch das Audi-Duo Hülkenberg und Bortoleto sowie GP-Neuling Lindblad (Racing Bull) an Verstappen vorbeigezogen. Und Norris klopfte bereits an die Top Ten-Türe. Am Schluss reichte es für den Weltmeister zu Platz 6. Ganz vorne einmal mehr die beiden Mercedes (Antonelli vor Russell).

Ganz hinten hingegen Neo-Papi Alonso und Stroll im Aston Martin-Honda. Die «Grünen» sehen gegen Einsteiger Cadillac schon alt aus. Das US-Team wird jetzt belohnt, dass sie den beiden erfahrenen «Senioren» Pérez und Bottas im Alter von 36 Jahren nochmals eine Chance gaben.

Auto oder Motor besser?

Bei Audi muss man sich eine Woche nach dem sofortigen Abschied von Teamchef Jonathan Wheatley (58) fragen, was ist da los? Siebter Hülkenberg (gleich hinter den drei Topteams), Neunter Bortoleto. Dazwischen Verstappen!

Für den Sauber-Nachfolger Audi ist das eine Sensation. Die Frage bleibt: Ist das neue Chassis so gut oder hat Audi mit dem Motor schon ins Schwarze getroffen? Experten sehen den Leistungssprung eher beim Chassis.