Darum gehts
- Dritter Formel-1-GP 2026 startet am 27. März in Japan
- Mercedes dominiert bisher mit zwei Doppelsiegen und Russells Sprintsieg
- McLaren liegt 80 Punkte hinter Mercedes, Piastri ohne GP-Kilometer 2026
Nach einer kurzen Pause steht in Japan dieses Wochenende der dritte GP der Saison und in diesem Monat an. Während viele Fahrer und Teams nach wie vor Mühe mit der neuen F1 bekunden, liefs für Mercedes bislang wie am Schnürchen. Zwei Doppelsiege und Russells Sprintsieg in China sprechen eine deutliche Sprache und sorgten für reichlich Jubel im Lager der Silberpfeile. Folglich reist das Team vom Klassenbesten Toto Wolff als Favorit ins Reich der aufgehenden Sonne – etwas, wovon McLaren nur träumen kann.
|Datum
|Event
|Startzeit
|Freitag, 27. März
|1. freies Training
|3.30 Uhr
|Freitag, 27. März
|2. freies Training
|7 Uhr
|Samstag, 28. März
|3. freies Training
|3.30 Uhr
|Samstag, 28. März
|Qualifying
|7 Uhr
|Sonntag, 29. März
|Rennen
|7 Uhr
Weltmeisterlicher Frust bei McLaren
Gleich zweimal in Serie gewannen die Papayas zuletzt die Konstrukteurswertung, vergangenes Jahr mit 364 (!) Punkten Vorsprung. Ganz anders die Situation in diesem Jahr. Nicht nur wartet man nach zwei GP und einem Sprint auf das erste Podest 2026, sondern liegt im teaminternen Wettbewerb schon 80 Punkte hinter Leader Mercedes.
Der bisherige Negativ-Höhepunkt ereignete sich beim GP von China. Weder Norris noch Piastri konnten überhaupt starten und mussten das Rennen folglich nur als Zuschauer verfolgen. Besonders bitter ist dies für den Australier. Bereits in seinem Heimrennen in Melbourne crashte er in der Formation Lap und musste Forfait geben, wodurch er 2026 noch keinen einzigen GP-Kilometer auf dem Konto hat. In Japan soll sich dies nun ändern, sofern er es denn überhaupt an den Start schafft.