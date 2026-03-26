Keinen Monat ist es her, dass die F1 in die neue Saison startete. Und dennoch gibts wegen des Reglements schon Gesprächsstoff für ein ganzes Jahr. Für den GP von Japan hat sich daran jedoch nichts verändert, was nicht nur für McLaren eine Herausforderung ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dritter Formel-1-GP 2026 startet am 27. März in Japan

Mercedes dominiert bisher mit zwei Doppelsiegen und Russells Sprintsieg

McLaren liegt 80 Punkte hinter Mercedes, Piastri ohne GP-Kilometer 2026 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Nach einer kurzen Pause steht in Japan dieses Wochenende der dritte GP der Saison und in diesem Monat an. Während viele Fahrer und Teams nach wie vor Mühe mit der neuen F1 bekunden, liefs für Mercedes bislang wie am Schnürchen. Zwei Doppelsiege und Russells Sprintsieg in China sprechen eine deutliche Sprache und sorgten für reichlich Jubel im Lager der Silberpfeile. Folglich reist das Team vom Klassenbesten Toto Wolff als Favorit ins Reich der aufgehenden Sonne – etwas, wovon McLaren nur träumen kann.

Datum Event Startzeit Freitag, 27. März 1. freies Training 3.30 Uhr Freitag, 27. März 2. freies Training 7 Uhr Samstag, 28. März 3. freies Training 3.30 Uhr Samstag, 28. März Qualifying 7 Uhr Sonntag, 29. März Rennen 7 Uhr

Weltmeisterlicher Frust bei McLaren

Gleich zweimal in Serie gewannen die Papayas zuletzt die Konstrukteurswertung, vergangenes Jahr mit 364 (!) Punkten Vorsprung. Ganz anders die Situation in diesem Jahr. Nicht nur wartet man nach zwei GP und einem Sprint auf das erste Podest 2026, sondern liegt im teaminternen Wettbewerb schon 80 Punkte hinter Leader Mercedes.

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Der bisherige Negativ-Höhepunkt ereignete sich beim GP von China. Weder Norris noch Piastri konnten überhaupt starten und mussten das Rennen folglich nur als Zuschauer verfolgen. Besonders bitter ist dies für den Australier. Bereits in seinem Heimrennen in Melbourne crashte er in der Formation Lap und musste Forfait geben, wodurch er 2026 noch keinen einzigen GP-Kilometer auf dem Konto hat. In Japan soll sich dies nun ändern, sofern er es denn überhaupt an den Start schafft.