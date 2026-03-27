Im zweiten freien Training für den Grossen Preis für Japan stempelt das Weltmeister-Team ein. Oscar Piastri legt Bestzeit hin, Nico Hülkenberg fährt mit dem Audi in die Top Ten.

Roger Benoit Formel-1-Experte

Vor allem wegen Audi und Honda (das Red Bull nach den erfolgreichen Verstappen-Jahren verliess) wurde das neue Reglement nach über drei Jahren Anlaufzeit durchgesetzt. Ob Audi bald glücklich wird? Honda sicher (noch) nicht.

Honda-Chef den Tränen nahe

Es ist mehr als peinlich, was Aston Martin bisher mit Honda ablieferte. Aber wenn man das Technik-Genie Newey plötzlich auch noch zum Teamchef macht, zeigt das klar, welches Chaos im Stroll-Imperium herrscht.

In China musste Alonso das Rennen aufgeben, weil er das Lenkrad nicht mehr halten konnte. Die Vibrationen! Jetzt meldete sich Koji Watanabe, der Präsident von Honda Racing Corporation: «Ich weiss nicht, bis wann wir die Probleme lösen können. Vor allem die Vibrationen im Cockpit sind uns fast unerklärlich. Denn auf dem Prüfstand haben wir praktisch keine Sorgen.» Die Sätze von Watanabe – begleitet von einem Gesicht, das nur Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit vermittelt.

Cadillac immer stärker

Wenn Aston Martin nicht aufpasst, holt US-Neuling Cadillac noch vor den «Grünen» den ersten WM-Punkt 2026. Denn der Rückstand der GP-Routiniers Bottas und Pérez wird immer kleiner.

Bald-Papi Alonso (44) und Besitzer Sohn Lance Stroll können zu den fehlenden Resultaten nur gute Miene zum bösen Spiel machen. Beim Spanier ist das Trostpflaster rund 20 Millionen Euro wert.

Ferrari bald nur noch Dritter?

Nach acht Minuten führten vorne die beiden Red Bull von Hadjar und Verstappen sowie Hülkenberg im Audi. Ein nettes Bild, aber schon meldeten sich Antonelli, Russell und Piastri zu Wort.

Bei Halbzeit hatten sich hinter WM-Leader Russell die beiden Ferrari von Leclerc und Hamilton angemeldet. Aber die Frage für den dritten WM-Lauf am Sonntag um 7 Uhr MEZ (TV live) bleibt: Können die Roten das wieder erwachte McLaren-Duo Piastri/Norris stoppen?

Das ewige Gerücht um Max

Vorne scheint Mercedes mit dem besten Energie-Management ohne richtige Konkurrenz, auch wenn Silberpfeil-Chef Toto Wolff die «Gegner» stark redet und im eigenen Lager noch viele Probleme sieht.

Mit einem Gerücht muss Wolff noch so lange leben müssen, so lange Verstappen im Red Bull nicht auf Touren kommt – nur Platz zehn. Dann geistert sofort eine Ausstiegsklausel beim Holländer durch die sozialen Medien. Und wohin könnte Super-Max, der hier die letzten vier Pole-Positionen und vier Siege feierte, flüchten. Es gibt nur eine Alternative: Mercedes. Ein Thema, das leider ermüdet, aber nie einschläft.

Binotto will alle Macht

Bei Audi macht CEO Mattia Binotto (56) nach dem Schock-Rücktritt von Teamchef Jonathan Wheatley noch keine Aussagen zur Zukunft: «Wir müssen jetzt sehen, dass mich Leute bei meinem Doppel-Job unterstützen können.» Die Teamchef-Lösungen im Internet: Ex-Fahrer Allan McNish (Audis Talentchef) mit Ex-Sauber-Sportdirektor Beat Zehnder als Duo sowie der immer nervöser werdende Christian Horner kann man in die Witzkiste ablegen.

Sportlich sind Hülkenberg und Bortoleto seit dem Saisonstart auf einer Berg- und Talfahrt mit zwei GP-Nichtstarts. Und in China kostete ein 16-Sekunden-Reifenstopp Nico (11.) sichere WM-Punkte. Baustellen hat Audi also noch genug. Diesmal überraschte Hülkenberg mit dem 7. Platz und einem guten Longrun (Distanz Versuch). Neun Plätze, aber nur eine halbe Sekunde zurück Teamkollege Bortoleto. Da ist weiter alles möglich.

Die Resultate des 2. Trainings