Ein Audi in den Top 10 dabei – Mercedes ganz schnell

Jetzt geht es um die erste Pole Position der neuen Saison! Die entscheidenden 13 Minuten in Q3 laufen. Als klarer Favorit geht George Russell in den finalen Abschnitt. Der Mercedes-Pilot dominierte zuvor sowohl Q1 als auch Q2 und setzte jeweils die Bestzeit. Gelingt es jemandem, noch einmal nachzulegen und Russell vom Thron zu stossen?
Drama bei der Rückkehr in die Box! Gabriel Bortoleto ist auf einmal ungewöhnlich langsam unterwegs und rollt schliesslich in der Einfahrt zur Boxengasse aus. Sein Auto bleibt genau dort stehen. Weil er die weisse Linie zur eigentlichen Boxengasse nicht mehr überquert hat, ist das Qualifying für ihn damit beendet. Kurz darauf wird es knapp: Arvid Lindblad kommt mit hohem Tempo in die Boxeneinfahrt und muss reagieren. Nur mit einem Ausweichmanöver verhindert er eine mögliche Kollision.
Q2 ist beendet und am Ende reicht es nicht für Hülkenberg! Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto schmeisst ihn aus den Top Ten. Ausgeschieden sind zudem Oliver Bearman, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon und Franco Colapinto. Bestzeit fuhr einmal mehr George Russell. Vier Zehntel dahinter reihte sich Charles Leclerc ein.
Zumindest eine Runde setzt Lewis Hamilton jetzt hin. Mit Platz sechs hat er genug Luft in Richtung der Positionen, die das Ausscheiden bedeuten würden. Auch Nico Hülkenberg konnte sich steigern. Er ist als Zehnter aber weiterhin auf den Schleudersitz.
Gabriel Bortoleto ist im Audi als derzeit Neunter knapp in den Top Ten dabei, findet Nico Hülkenberg auch noch Zeit und kann sich von Platz 14 nach vorne hieven?
Für Lewis Hamilton steht überraschend noch keine Zeit zu Buche. Der Brite hatte seine schnelle Runde jeweils im zweiten Sektor nach einem Fehler abgebrochen.
George Russell markiert eine neue Bestzeit in Q2 mit einer 1:18.934. Sechs Zehntel dahinter ordnet sich Kimi Antonelli im zweiten Mercedes ein.
Charles Leclerc markiert die erste Bestzeit im Q2. Eine 1:20.088 gab es vom Monegassen. Russell setzt seinerseits auf zwei Aufwärmrunden.
Weiter geht es mit dem Q2! In den nächsten 15 Minuten scheiden weitere sechs Fahrer aus. Die Ferrari-Piloten gehen als erste Fahrer wieder auf die Strecke.
Q1 ist beendet! Ausgeschieden sind neben Verstappen, Sainz und Stroll sowie den beiden Cadillac-Fahrern Sergio Pérez und Valtteri Bottas am Ende auch Fernando Alonso, nachdem sich Colapinto in seiner letzten Runde noch verbessert hatte. Die Bestzeit im Q1 fuhr George Russell. Derweil gibt die Rennleitung bekannt, dass auf Kimi Antonelli nach dem Qualifying noch eine Untersuchung wartet. Es geht um einen Verstoss in der Boxengasse bei seiner ersten Ausfahrt.