Ein Audi in den Top 10 dabei – Mercedes ganz schnell

Drama um Bortoleto

Drama bei der Rückkehr in die Box! Gabriel Bortoleto ist auf einmal ungewöhnlich langsam unterwegs und rollt schliesslich in der Einfahrt zur Boxengasse aus. Sein Auto bleibt genau dort stehen. Weil er die weisse Linie zur eigentlichen Boxengasse nicht mehr überquert hat, ist das Qualifying für ihn damit beendet. Kurz darauf wird es knapp: Arvid Lindblad kommt mit hohem Tempo in die Boxeneinfahrt und muss reagieren. Nur mit einem Ausweichmanöver verhindert er eine mögliche Kollision.