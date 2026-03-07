Erster Aufreger der Saison: Piastri crasht schon vor dem Start

Noch ehe wir überhaupt über das gestrige Qualifyinggeschehen sprechen können, gibt es den Super-GAU für McLaren. Oscar Piastri ist auf dem Weg in die Startaufstellung verunfallt. Auf seiner Runde zur Startaufstellung geriet der Australier leicht über einen Kerb, verlor dabei die Kontrolle über sein Auto und drehte sich in die Streckenbegrenzung. Dabei war Piastri nach ersten Eindrücken nicht einmal besonders schnell unterwegs. Dennoch reichte der kleine Fehler aus, um das Auto in die Barrieren zu schicken. Der Schaden am McLaren scheint erheblich zu sein. Piastri konnte aus eigener Kraft aus dem Wagen aussteigen und wirkt nach dem Unfall offenbar unverletzt. Der Heim-GP ist für ihn aber futsch.
Nichts zu holen gab es dagegen für Max Verstappen. Der Niederländer schied bereits im Q1 aus, nachdem er auf seiner ersten schnellen Runde verunfallte. Noch vor Kurve 1 verlor der Red Bull Racing-Pilot die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen brach aus, rutschte durch das Kiesbett und schlug schliesslich in die Streckenbegrenzung ein. Damit war das Qualifying für Verstappen frühzeitig beendet. Der Unfall kam für den mehrmaligen Weltmeister selbst überraschend. "Ich bin auf die Bremse, und die Hinterachse hat komplett blockiert. Das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie", erklärte Verstappen anschliessend in den Interviews. Heute muss er von Platz 20 sein Glück versuchen.
So sieht das Fahrerfeld für die neue Saison aus:
Durchaus zufrieden kann Audi auf das erste Qualifying in der Formel 1 blicken. Das Team brachte Gabriel Bortoleto auf den guten zehnten Platz und es wäre sogar noch mehr möglich gewesen, denn der Brasilianer konnte im Q3 nicht antreten, nachdem er bei der Rückkehr an die Box nach Q2 ausrollte. Auch bei Nico Hülkenberg gibt es vor dem Rennstart Probleme. Auf dem Weg zur Startaufstellung rollte das Auto aus. Aktuell hat sich um dem Boliden eine Traube von Mechanikern gebildet.
Die neue Ära begann gestern mit einer echten Machtdemonstration und im Qualifying am Samstag waren die Silberpfeile nicht einzuholen. George Russell dominierte das Qualifying und fuhr mit einer Rundenzeit von 1:18.518 Minuten zur Pole. Kimi Antonelli machte auf Platz zwei den Tag für die Silberpfeile perfekt. Isack Hadjar fehlte auf Platz drei bereits eine halbe Sekunde auf Antonelli. Charles Leclerc komplettiert die zweite Reihe, dahinter folgt der leere Startplatz von Oscar Piastri. Lando Norris steht auf Platz sechs. Lewis Hamilton, Liam Lawson, Arvid Lindblad und Gabriel Bortoleto komplettieren die Top Ten.
Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Rennen der Formel-1-Saison 2026! Um 5:00 Uhr beginnt in Melbourne der Grand Prix von Australien!