Erster Aufreger der Saison: Piastri crasht schon vor dem Start

Piastri zerlegt Auto in Outlap

Noch ehe wir überhaupt über das gestrige Qualifyinggeschehen sprechen können, gibt es den Super-GAU für McLaren. Oscar Piastri ist auf dem Weg in die Startaufstellung verunfallt. Auf seiner Runde zur Startaufstellung geriet der Australier leicht über einen Kerb, verlor dabei die Kontrolle über sein Auto und drehte sich in die Streckenbegrenzung. Dabei war Piastri nach ersten Eindrücken nicht einmal besonders schnell unterwegs. Dennoch reichte der kleine Fehler aus, um das Auto in die Barrieren zu schicken. Der Schaden am McLaren scheint erheblich zu sein. Piastri konnte aus eigener Kraft aus dem Wagen aussteigen und wirkt nach dem Unfall offenbar unverletzt. Der Heim-GP ist für ihn aber futsch.

