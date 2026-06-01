Leonardo Genoni (38), Goalie, Zug

Liebt es, mit den Händen zu arbeiten. Flickt und modifiziert seine Ausrüstung selber mit Nadel und Faden. Aktuell hat es dem siebenfachen Meisterkeeper der Werkstoff Holz angetan. In seiner heimischen Werkstatt fertigt er gerne Brettspiele an. Der Vater von drei Kindern ist Verwaltungsrat beim EHC Chur.

Reto Berra (39), Goalie, Fribourg

Der Meistergoalie hat während der WM zwischen den Zeilen seinen Rücktritt aus der Nati angekündigt. In der Freizeit beim Kitesurfen oder Golfen anzutreffen. Verbringt viel Zeit mit Labrador Valo. Hat drei Matchleibchen, weil er so stark schwitzt in Spielen. Verliert dabei bis zu drei Kilo Körpergewicht in einem Spiel. Wechselt zu Kloten.

Sandro Aeschlimann (31), Goalie, Davos

Er liebt seinen Hund Mailo und verbringt viel Zeit mit ihm. Aber noch viel lieber mag er den Ballermann auf Mallorca und die Party-Musik. Der Emmentaler feierte seinen Durchbruch spät in der Karriere, debütierte mit 26 in der Nati.

Tim Berni (26), Verteidiger, Servette

Der aus Männedorf an der Zürcher Goldküste stammende Berni kehrt nach Wanderjahren auf kommende Saison zu Stammklub ZSC zurück. Das Hockey-Gen liegt in der Familie, Vater Marco spielte für Dübendorf, Wetzikon und Küsnacht, sein älterer Bruder Fabian, der sein Vorbild war, für die GCK Lions und Dübendorf. Tim begann als Stürmer, ehe in den Junioren mal ein Verteidiger fehlte, er sprang ein und blieb. Sein Hobby ist Gitarre spielen.

Dominik Egli (27), Verteidiger, Frölunda (Sd)

Kehrt nach zwei Jahren in Schweden wieder in die Schweiz und zum HCD zurück. Belegt ein Fernstudium in Betriebswirtschaft. Löst gerne Sudokus. Trinkt lieber heisse Schoggi als Kaffee, hat in Schweden Zimtschnecken lieben gelernt.

Lukas Frick (31), Verteidiger, Davos

Verbringt viel Zeit beim Golf-Simulator im Gym. Hat sein Elternhaus in Züberwangen SG für seine Familie umgebaut, dort ist auch sein Hauptdomizil. Während der Saison in Davos ist er zumeist als Strohwitwer unterwegs und legt seinen ganzen Fokus auf das Hockey.

Roman Josi (35), Verteidiger, Nashville Predators

Wer sich derzeit Playoff-Highlights auf der NHL-App anschaut, bekommt im Trailer für die Youtube-Dok «NHL MY World» einen Einblick ins Privatleben der Josis. Dabei kitzelt der NHL-Star seinen Sohn Luca (5) und ruft: «Du musst deinen Brokkoli essen!» Und seine Frau Ellie sagt: «Das ist das normale Leben.» Ebenfalls Teil der Familie ist Tochter Ivy (3).

Sven Jung (31), Verteidiger, Davos

Ein Kraftpaket. Ist zum ersten Mal Vater und damit zum Familienmenschen geworden. Verbringt gerne Zeit in den Bergen, im Sommer auf dem Bike. Interessiert sich auch für Architektur und Krypto-Währungen. Spielt in Zürich erst sein zweites WM-Turnier nach 2024.

Dean Kukan (32), Verteidiger, ZSC Lions

Sammelt Medaillen wie andere Briefmarken. Der einstige NHL-Spieler ist vierfacher WM-Medaillengewinner, zweifacher Schweizermeister, zweifacher Champions-League-Sieger und holte in der AHL den Calder Cup. Er wurde schon mit den U17- und U20-Junioren Meister. Der Sohn eines Tschechen und einer Schweizerin ist mit der Schwedin Jenni verheiratet und hat zwei Töchter.

Christian Marti (33), Verteidiger, ZSC Lions

Seine Familie besitzt ein eigenes Waldstück in Oberembrach ZH. Der gelernte Förster verbringt gerne Zeit dort. Ist ein humorvoller Typ, kann über seine Sprüche selbst am lautesten lachen. Ist oft der Einheizer der Nati, der die «Starting Six» verkündet.

Janis Jérôme Moser (25), Verteidiger, Tampa Bay Lightning

Der NHL-Verteidiger aus der Seeländer Gemeinde Safnern BE verdankt seinen Namen JJ dem ehemaligen Biel-Stürmer Jean-Jacques Aeschlimann. Seine Mutter Sandra, eine ehemalige Eiskunstläuferin, hat ihm das Schlittschuhlaufen beigebracht. Spielt Gitarre.

Sven Andrighetto (33), Stürmer, ZSC Lions

Wird von allen «Ghetto» genannt. Wird im Sommer seine Verlobte Lynn heiraten. In seinem Zuhause hat er sich ein stylisches Hockey-Zimmer eingerichtet, an seinem Körper zieren zahlreiche Tattoos. Unter anderem auch das Grossmünster, was seine Verbundenheit zu Zürich zeigt. Er ist der Götti von Dion, dem Sohn von Nati- Kollege Marti, und der Cousin des zuletzt von GC an den FC Rapperswil-Jona ausgeliehenen Fussballers Loris Giandomenico.

Nicolas Baechler (22), Stürmer, ZSC Lions

Der Jüngste im Team, der ein Wirtschaftsfernstudium absolviert, setzt das familieninterne Duell mit Schwester Alessia (20) fort, nachdem sie im Februar in Mailand Olympia-Bronze holte. Neuer Stand: Nicolas 2 WM-Medaillen und 2 Meistertitel, Alessia 1 Olympia-Medaille und 3 Meistertitel. Onkel Matthias Baechler (50) spielte in der NLA beim ZSC, Fribourg, Kloten und Chur.

Christoph Bertschy (32), Stürmer, Fribourg

Er ist abergläubisch. Hat seine Routine beim Anziehen des Equipments, holt sich nach dem Essen noch ein «Pain au chocolat». Wenn er mal Leute an ein Spiel einlädt, und dieses geht verloren, lädt er diese Leute nicht mehr ein. Gehört zu den Gründern der Initiative «Gratiswasser». Das Konzept? Das Wasser wird durch Werbung auf der Flasche finanziert, wobei pro getrunkene Flasche 10 Rappen an wohltätige Organisationen gespendet werden.

Attilio Biasca (23), Stürmer, Fribourg

Repräsentiert die Schweiz wie kein Zweiter. Tessiner Wurzeln, geboren im Engadin, danach in der Zentralschweiz aufgewachsen und nun in Fribourg beheimatet. Mutter Gabriela ist Tschechin, Vater Nicola spielte einst für Ambri, gehört dem medizinischen Staff der Biancoblu an und hat sich als Gehirnerschütterungen-Spezialist einen Namen gemacht. Biasca hätte den Anruf für sein erstes Nati-Aufgebot um ein Haar weggedrückt, weil er die Nummer nicht kannte.

Ken Jäger (28), Stürmer, Lausanne

Der Davoser stammt aus einer sportlichen Familie, Vater Michael war HCD-Verteidiger, Bruder Mike spielt bei Alligator Malans Unihockey. Von dessen Tochter Kira ist er stolzer Götti. Ken spielte parallel zum Eishockey ebenfalls Unihockey, ehe er sich entscheiden musste. Kehrt auf die nächste Saison als einheimische Leaderfigur heim zum HCD.

Nico Hischier (27), Stürmer, New Jersey Devils

Der Walliser Captain der New Jersey Devils lädt in Newark regelmässig seine (Schweizer) Teamkollegen zu Fondue-Abenden ein. Es war seine Idee, dass nach dem 6:1 gegen Deutschland «W.Nuss vo Bümpliz» gespielt wird, was sich in der Folge als Gänsehaut-Siegeshymne der Nati durchs Turnier zog. Sein vier Jahre älterer und von vielen Verletzungen geplagter Bruder Luca spielt bei Servette.

Simon Knak (24), Stürmer, Davos

Hat ein grosses Herz. Absolviert ein BWL-Fernstudium. Im Sommer auf dem Golfplatz. Begnadeter Hobby-Koch und backt sein Brot auch mal selbst. Sein «Signature Dish»: selbstgemachte Kürbis-Gnocchi. Wechselt zum ZSC. Der Zürcher Unterländer absolvierte eine KV-Lehre auf einem Treuhandbüro, weil es den Eltern wichtig war, dass er einen Plan B hat.

Denis Malgin (29), Stürmer, ZSC Lions

Der kongeniale Linienpartner von Sven Andrighetto bezeichnet «Vater sein» als sein grösstes Talent neben dem Hockey. Der zweieinhalbjährige Sohn Nate ist sein ganzer Stolz. Ist mit der Schweden-Schweizerin Emelie verheiratet, da Denis russische Wurzeln hat, lassen sie Nate dreisprachig aufwachsen. Malgin ist ein detailversessener Fitness-Fanatiker.

Nino Niederreiter (33), Stürmer, Winnipeg Jets

Als Einziger bei allen fünf Schweizer WM-Finals dabei. In seiner Heimatstadt Chur wurde er zum Ehrenbürger ernannt und engagiert sich als aktives Vorstandsmitglied des EHC. Seine Hobbys sind Padel, Badminton, Golf und sich in der Natur bewegen. Partnerin Cecilia ist die Tochter von Ex-GC-Handball-Boss Arnold Schuler.

Timo Meier (29), Stürmer, New Jersey Devils

Der Appenzeller ist ein typischer Ostschweizer. Findet, dass es nichts Besseres als eine Olma-Bratwurst gibt und der Appenzeller der beste Käse auf der Welt ist. Daneben ist er ein glühender Fan des FC St. Gallen und verfolgte den Cupsieg während der WM im Stadion mit. Versteht es wie kaum ein Zweiter bei der Nati, sich stylish zu kleiden.

Damien Riat (29), Stürmer, Lausanne

Der mit seiner Jugendliebe Eloïse verheiratete Genfer, der seit 2021 in Lausanne heimisch geworden ist, gehört zu den Familienvätern im Team. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Arnaud ist diese Saison mit Sierre Swiss-League-Meister geworden.

Théo Rochette (24), Stürmer, Lausanne

Sein Vater Stéphane zog von Kanada in die Schweiz, um hier während 14 Jahren als Profi-Schiedsrichter tätig zu sein – und blieb hängen. Théo ist in Neuenburg geboren, Schweiz-Kanadier und im Sommer jeweils in seinem Zweitwohnsitz Québec anzutreffen. Er gehört zu den Hunde-Besitzern in der Nati.

Calvin Thürkauf (28), Stürmer, Lugano

Hat vor drei Jahren seine Bootsprüfung bestanden, ist nebst seinem Captain-Amt in Lugano seither auch Bootskapitän. Büffelte in den letzten Jahren auch Italienisch im Tessin. Liest gerne mal ein Buch, um den Kopf vom Hockey zu lüften. Spielte von 2015 bis 2020 in Nordamerika, drei NHL-Spiele mit Columbus inklusive (19/20).

Pius Suter (30), Stürmer, St. Louis Blues

Der NHL-Star rückte mit dem Velo ins Nati-Hotel Mercure ein. Neben den Neulingen Biasca und Rochette war er der Einzige im Team, der noch keine WM-Medaille gewonnen hatte. Der Stürmer verpasste fünf Spiele wegen einer Hirnerschütterung, die ihm der Deutsche Kai Wissmann zugefügt hatte. Sein zwei Jahre jüngerer Bruder Kaj war ebenfalls Profi und spielt mittlerweile noch für den EHC Wallisellen.