Anfeindungen, gefährliche Nötigung im Strassenverkehr, Mobbing gegen seine Kinder. Angstzustände. Für Micha Hebeisen wurde der Traumberuf Schiedsrichter zum Albtraum. Weil auch seine Gesundheit darunter litt, zog er nach neun Jahren als Profi-Ref die Reissleine.

Darum gehts Die Schilderungen von Ex-Profi-Ref Hebeisen rütteln auf

Der 37-Jährige litt unter Angstzuständen und zerbrach am mentalen Druck

Seine Familie bekam die Anfeindungen hautnah mit, Sohn hatte Schlafprobleme

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Die sehr persönlichen Schilderungen von Micha Hebeisen, womit er als Schiedsrichter konfrontiert war und was ihn zur Aufgabe seines Traumberufs bewog, haben aufgerüttelt. Die nationale Hockey-Familie bestimmt, den Verband Swiss Ice Hockey ebenfalls. In einem Interview mit «Watson» redet der 37-Jährige offen darüber, wie er am mentalen Druck zerbrochen ist.

Begonnen hat der Albtraum in den Playoffs 2019, wie Hebeisen dem Portal schildert. Nach einem Fehlentscheid, einem aberkannten EVZ-Treffer im Final zwischen Zug und Bern, habe ein Zuger Fan den obersten Schiedsrichter, der im Publikum sitzt, tätlich angegriffen. Er selbst bekommt danach Drohbriefe nach Hause geschickt und Hassnachrichten im Netz. Es kommt auch zu Nötigung im Strassenverkehr: «Ein paar Mal hatten mich Fans auf der Strasse absichtlich ausgebremst oder gedroht, mich abzudrängen, wenn sie das Auto mit Aufklebern von Swiss Ice Hockey erkannten.»

Im Januar 2025 spitzt es sich zu. Damals lässt sich SC-Identifikationsfigur Tristan Scherwey (35) zu folgender Aussage hinreissen: «Ich werde dich in der Stadt finden, ich werde dich finden. Schon am Zibelemärit warst du nahe.» Als das öffentlich wird, wird der Familienvater beim Einkaufen direkt angefeindet. Seine beiden Kinder sind teilweise dabei.

Als sie noch im Kindergarten gewesen sind, sei das für sie schwieriger einzuordnen gewesen, warum sie wegen ihres Vaters gemobbt werden. In der Zwischenzeit haben sie jedoch ein Alter erreicht, in dem sie besser verstehen, worum es geht. Es wird immer schlimmer. Hebeisen schildert, wie sein jüngerer Sohn zwei Monate lang jede Nacht panisch ins Eltern-Schlafzimmer gekommen sei um zu schauen, ob er noch da sei.

Üble Gedanken plagen Schiri vor Spielen

Der Profi-Ref schafft es irgendwie, die negativen Einflüsse auszublenden und sich aufs Pfeifen zu konzentrieren, solange seine Kinder noch klein sind. Doch die Zeit kommt, in der die Belastung und der mentale Druck zunehmen. Er gesteht, dass er im Studium zum Mentalcoach nach der Erkenntnis zusammenbricht, wie sehr seine Familie unter der Situation leidet und dass er eigentlich nur möchte, dass sie glücklich ist.

Hebeisen selbst bekommt Angstzustände. Am Abend vor seinen Einsätzen plagen ihn Gedanken: Was, wenn ich im Gotthardtunnel abgedrängt werde? Als sein Sohn mit Schlafproblemen kämpft, leidet sein Vater körperlich. «Im letzten Jahr entwickelte ich Bluthochdruck, hatte häufiger Verletzungen. Vor vielen Spielen bekam ich Durchfall, beim Einlaufen teilweise so etwas wie Brechreiz. Ich fühlte mich schuldig, dass ich ihm das antat.» Nach 23 Jahren als Ref fällt ihm der Entscheid, aufzuhören, nicht leicht. Die Antwort seines Sohnes, als er es ihm mitteilt: «Ich glaube, das ist besser so.» Hebeisen hat Partien in der Champions Hockey League, an U18- und U20-Weltmeisterschaften und am Spengler Cup geleitet – der Traum von der A-WM ist ihm verwehrt geblieben.

Hebeisen fordert Veränderungen bei Liga, Teams und Verband

Aufhorchen lässt, dass der gelernte Landschaftsgärtner, der wieder in seinen Beruf zurückgekehrt ist, von weiteren ähnlichen Fällen berichtet, die ihm bekannt sind. In einer Antwort im Watson-Interview lässt Hebeisen durchblicken, dass es bei seiner Rücktritts-Äusserung nebst der persönlichen Anteilnahme jedoch keine weitere Reaktion gegeben habe. «Zu meiner mentalen Gesundheit muss ich selbst schauen.»

Blick weiss und hat miterlebt, dass es in und um NL-Stadien schon oft zu Vorfällen gekommen ist, die für die Refs belastend sein können. Schiris müssen nach einem Match eine Stunde in der Kabine ausharren, bis sie die Halle verlassen können, weil tobende Fans warten. Oder sie müssen ihre Autos in verriegelten Arealen parkieren und anonym zur Arena gefahren werden, weil bei Erkennung sonst Gefahr droht. Deshalb wünscht sich Hebeisen, dass respektloses Verhalten gegenüber Unparteiischen von Liga, Verband und Klubs noch deutlicher verurteilt wird.