Am Dienstagmittag ist die Internetseite des Eishockey-Weltverbands IIHF nicht mehr abrufbar. Dahinter steckt offenbar ein Hacker-Angriff.

Andrea Cattani Tagesleiter Sport

Wer am Dienstagmittag auf die Homepage des Eishockey-Weltverbands IIHF will, wird enttäuscht. Vorübergehend ist dort einzig das Logo des Verbands zu sehen sowie eine Meldung, dass die Seite nicht erreichbar sei.

Die Vermutung liegt nahe, dass die IIHF Opfer eines Hacker-Angriffs wurde. Denn wie mehrere Medien melden, war zuvor auf dem Web-Auftritt des Verbands ein Bild mit jubelnden Russen-Spielern zu sehen. Dazu die beiden Nachrichten: «Angst vor Russland» und «Ihr habt das einzige Team ausgeschaltet, das ihr nicht schlagen könnt.»

Attacke folgt auf Russland-Entscheid in Kanada

Der Hintergrund dieser Botschaft ist klar: Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022 sind die russischen Teams von sämtlichen IIHF-Turnieren ausgeschlossen. Zwar erklärte der Internationale Sportgerichtshof (CAS) den Russen-Bann kürzlich für nicht zulässig, dennoch regt sich gegen eine allfällige Teilnahme Russlands bei den anstehenden IIHF-Grossanlässen immer mehr Widerstand.

Für die Ende des Jahres in Kanada angesetzte U20-WM hatte die kanadische Regierung angekündigt, keine Visa für die russische Delegation auszustellen. Mittlerweile wurde bereits offiziell bestätigt, dass das Turnier ohne Russland stattfinden wird. Wie mit einer allfälligen Teilnahme Russlands bei der A-WM 2027 in Deutschland umgegangen wird, ist noch unklar.

Wer hinter dem Angriff auf die IIHF-Seite vom Dienstag steckt, ist noch unklar.