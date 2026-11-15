Weltverband bestätigt Russland-Ausschluss von U20-WM

Die U20-WM in Kanada findet definitiv ohne Russland statt. Dies gibt die IIHF in einer Stellungnahme bekannt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die russische U20-Nationalmannschaft wird endgültig nicht an der WM in Kanada teilnehmen. Der Weltverband IIHF stellt in einem Statement klar, dass eine Teilnahme aufgrund der von der kanadischen Regierung auferlegten Restriktionen unmöglich ist.

Ein Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs CAS von Ende Oktober hatte die Teilnahme der wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine seit 2022 gesperrten Russen in Aussicht gestellt. So weit kommt es nun aber nicht. «Nach einer sorgfältigen Prüfung der Machbarkeit von Alternativen hat der IIHF-Rat entschieden, dass Kanada Gastgeber bleibt», schreibt die IIHF.

Die kanadische Regierung hatte angekündigt, dass sie der russischen Delegation die Visa zur Einreise verweigern werde. Auch die Schweiz hatte angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten. Das Turnier findet vom 26. Dezember bis zum 6. Januar in Edmonton und Red Deer statt.