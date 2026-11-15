DE
FR
Abonnieren

Kanadas Regierung stellt sich quer
Weltverband bestätigt Russland-Ausschluss von U20-WM

Die U20-WM in Kanada findet definitiv ohne Russland statt. Dies gibt die IIHF in einer Stellungnahme bekannt.
Publiziert: vor 22 Minuten
Kommentieren
2021 nahm Russland letztmals an einer U20-WM teil. (Bild von 2020)
Foto: imago images/CTK Photo
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Die russische U20-Nationalmannschaft wird endgültig nicht an der WM in Kanada teilnehmen. Der Weltverband IIHF stellt in einem Statement klar, dass eine Teilnahme aufgrund der von der kanadischen Regierung auferlegten Restriktionen unmöglich ist.

Ein Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs CAS von Ende Oktober hatte die Teilnahme der wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine seit 2022 gesperrten Russen in Aussicht gestellt. So weit kommt es nun aber nicht. «Nach einer sorgfältigen Prüfung der Machbarkeit von Alternativen hat der IIHF-Rat entschieden, dass Kanada Gastgeber bleibt», schreibt die IIHF.

Die kanadische Regierung hatte angekündigt, dass sie der russischen Delegation die Visa zur Einreise verweigern werde. Auch die Schweiz hatte angekündigt, nicht gegen Russland anzutreten. Das Turnier findet vom 26. Dezember bis zum 6. Januar in Edmonton und Red Deer statt.

Mehr zu Russland im Eishockey
Auch Putin kündigt an, den Entscheid des Internationalen Sportgerichtshofs durchsetzen zu wollen.
Mit Video
Putin mischt sich ein
Russland droht mit Sanktionen bei WM-Ausschluss
DEEPL, EISHOCKEY WM, EISHOCKEY WELTMEISTERSCHAFT, IIHF EISHOCKEY WM, EISHOCKEY WM 2026, HOCKEY WM 2026, WM 2026, ZUERICH,
Brisante Entwicklung
Schweiz boykottiert U20-WM-Spiel gegen Russland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen