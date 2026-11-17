Wegen eines undichten Dachs musste die National-League-Partie zwischen Zug und Ambri am 11. November abgebrochen werden. Nun ist klar: Das Spiel wird zeitnah wiederholt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der HC Ambri-Piotta muss Ende November noch einmal nach Zug reisen: Gemäss einem Entscheid des Einzelrichters der National League wird die Partie zwischen dem EVZ und den Leventinern am Montag, 30. November um 19.45 Uhr wiederholt. Dies gibt die Liga am Dienstagmorgen bekannt.

Ursprünglich hat die Partie zwischen Zug und Ambri am 11. November in der kürzlich ausgebauten OYM-Halle stattgefunden. Bei heftigem Regenwetter hat es aber vom Dach getropft, wobei das Wasser ein Loch im Eis hinterlassen hat. Die Partie ist deshalb in der 9. Minute beim Stand von 0:0 abgebrochen worden.

Weil der EVZ als Heimteam für einen reibungslosen Spielbetrieb verantwortlich ist, stand auch eine Forfait-Niederlage im Raum. Dazu kommt es nun nicht: «Die Partie wird vollumfänglich wiederholt, weil ‹höhere Gewalt› zum Abbruch geführt habe und keinem der beiden Klubs ein Verschulden nachgewiesen werden kann», erklärt der Einzelrichter in der Mitteilung. Die für den 11. November gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, stellt der EVZ klar.

Noch näher dran am EVZ Füge jetzt den EV Zug deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.