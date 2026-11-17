Santeri Airola wird ab der kommenden Saison für die Rapperswil-Jona Lakers auflaufen. Der finnische Verteidiger wechselt aus seiner Heimat in die National League.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Rapperswil-Jona Lakers verstärken ihr Team auf die kommende Saison hin mit einem weiteren ausländischen Verteidiger: Aus der finnischen Liga stösst Santeri Airola an den Obersee, wie die Lakers am Dienstag bekannt geben. Der 26-Jährige steht aktuell bei SaiPa in seiner Heimatstadt Lappeenranta unter Vertrag.

Für Airola sind die Lakers die erste Station ausserhalb der heimischen «Liiga», wobei er in der höchsten finnischen Spielklasse bislang über 200 Spiele bestritten hat. 2025 erreichte er mit SaiPa den Playoff-Final.

In der laufenden Spielzeit kommt er in 17 Spielen als Verteidiger bereits auf 15 Skorerpunkte – Zahlen, die den Lakers offenbar nicht entgangen sind. «Mit seinem guten Schuss und seinem Spielverständnis bringt er uns als Rechtsschütze Optionen, unter anderem fürs Powerplay, mit. Seine Entwicklung in allen Bereichen in den letzten drei Jahren ist beeindruckend», lässt sich Lakers-Sportchef Claudio Cadonau (38) in der Mitteilung zitieren.

In Rapperswil unterschreibt Airola einen Vertrag für die Saison 2027/28, der eine Option für ein weiteres Jahr enthält.

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