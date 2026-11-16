Und, wie läuft es mit dem neuen Coach? Sechs National-League-Klubs sind mit neuen Cheftrainern in die Saison gestartet. Eine erste Bilanz.

Claude Julien (66, ZSC Lions)

Im Frühling musste Marco Bayer, mit dem man im Jahr zuvor die Champions League und den Meistertitel gewonnen hatte, gehen. Die Lions waren zum Schluss gekommen, dass es einen Trainer braucht, der sich nicht von den Stars auf der Nase herumtanzen lässt. Und fanden ihn mit Julien, der 2011 mit Boston den Stanley Cup gewonnen hatte. Besser hätte der Kanadier nicht starten können. Die Lions haben 18 von 20 Spielen gewonnen. Zuletzt schlich sich der Schlendrian ein. Julien wird wissen, wann er die Zügel anziehen muss. Gemessen wird er dann, wenn es um den Pott geht.

Serge Aubin (51, Bern)

Man reibt sich die Augen. Hinter dem Topfavoriten aus Zürich steht derzeit der SCB auf Platz 2. Dass bei den Bernern so schnell die Handschrift Aubins sichtbar sein würde, hat wohl niemand erwartet. Auch wenn der Kanadier Berlin fünfmal zum Meistertitel führte, nachdem er bei den ZSC Lions voreilig entlassen worden war. Aubin strahlt Ruhe aus und lässt attraktives Hockey spielen. Die spielerischen Fortschritte sind beträchtlich. Und der SCB hat noch immer Luft nach oben.

Sam Hallam (47, Servette)

Schon ein Jahr vor seinem Amtsantritt sickerte das Engagement von Hallam in Genf durch. Nach vier Jahren als Schwedens Nationalcoach war man gespannt auf die Rückkehr des 47-Jährigen ins Klub-Hockey. Zumal sein Abgang bei den «Tre Kronor» nach dem Olympia-Debakel mit dem Viertelfinal-Out nicht ohne Nebengeräusche vor sich ging. Doch der charismatische, detailversessene Schwede hat mit seinem Team den Tritt sogleich gefunden.

Lauri Marjamäki (49, Zug)

Es war das erste Kapitel im chaotischen EVZ-Sommer. Marjamäki brachte sich trotz eines laufenden Vertrages in Kloten in Zug ins Spiel. Daraus resultierte ein Tausch, der freigestellte Michael Liniger ging den umgekehrten Weg. Nach der Entlassungswelle (Kläy, Lengwiler) wurde auch Marjamäkis Personalie nochmals diskutiert – der Finne wurde nicht miteinbezogen. Keine optimalen Voraussetzungen für sein neues Amt. Doch er macht aus der Not eine Tugend, denn seinen Spielern ging es gleich. So verbündete man sich, hat trotz Auswärtswochen zum Start und namhaften Ausfällen eine Konstanz gefunden.

Ville Peltonen (53, Ajoie)

Ajoie hat nach 20 Spielen gleich viele Punkte auf dem Konto wie Meister Fribourg (28) und liegt auf Platz 8. Somit ist Peltonen etwas gelungen, von dem seine Vorgänger nur träumen konnten: Das ewige Schlusslicht der letzten fünf Jahre ist nicht nur sporadischer Spielverderber, sondern konkurrenzfähig. Der Finne hat dem Team nicht nur eine Struktur, sondern auch Spielkultur vermittelt. Ajoie hat die drittmeisten Tore erzielt.

Michael Liniger (46, Kloten)

Liniger ist nicht zu beneiden. Nach seiner Beförderung beim EVZ vom Assistenten zum Cheftrainer, die auch Meistercoach und Förderer Dan Tangnes befürwortete, hielt er sich nur bis Januar im Amt und wirkte am Ende ratlos. Ein bitteres Headcoach-Debüt. Der Tausch nach Kloten schien für den Ex-Kloten-Stürmer die perfekte Lösung. Doch nun muss er sich erneut als Krisenmanager bewähren – (noch) nicht seine Kernkompetenz. Der einzige Unterschied: Der EHCK dürfte etwas mehr Geduld mit dem Trainer haben.

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