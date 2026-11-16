Es sorgte vor einem Monat für Wirbel, als ZSC-Goalie Simon Hrubec gegenüber Blick Bschiss-Vorwürfe gegen Schweizer Goalies untermauerte. Nun hat er in einer neuen Kolumne in Tschechien erneut dazu Stellung genommen.

Darum gehts Hrubec erneuert Bschiss-Vorwürfe gegen NL-Goalies

Weitere Goalies stützen ihn

Die Liga verschärft Kontrollen; er will präzisere Regeln

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Mit brisanten Vorwürfen hat Simon Hrubec (35) eine heftige Diskussion um die Goalieausrüstungen ins Rollen gebracht, nachdem er bereits im Frühjahr in einer Kolumne in seiner Heimat Tschechien das lasche Regelwerk bei der Kontrolle von Ausrüstungen in der National League kritisiert hatte. Einigen Konkurrenten in der Schweiz warf er vor, bei den Protektoren zu betrügen und sich durch zusätzliche Fläche unerlaubte Vorteile zu verschaffen.

Gegenüber Blick bekräftigte der zweifache ZSC-Meistergoalie seine Anschuldigungen und erklärte in der vor einem Monat publizierten Story: «Es ist auf den ersten Blick offensichtlich. Aber ich nenne keine Namen.» Stattdessen holte Hrubec mit Connor Hughes (Bern), Ludovic Waeber (Fribourg) und Harri Säteri (Biel) drei weitere renommierte Goalies mit ins Boot, die das gleich sehen wie er.

Ex-Stargoalie Price war fassungslos

Nun hat Hrubec mit einer weiteren Kolumne auf dem tschechischen Portal Isport nachgelegt. Darin schreibt er, dass er davon ausgegangen sei, dass die Schweizer Medien dieses Thema aufgreifen würden, und er froh sei, dass sich ihm drei weitere Torhüter angeschlossen haben. Es hätten sich auch Manager und Goalietrainer bei ihm gemeldet, die meinten, man müsse bei diesem Grauzonen-Regelwerk etwas unternehmen.

Zudem habe der frühere NHL-Starkeeper Carey Price (39), der im Oktober in Zürich zu Besuch war (er ist der Schwager von ZSC-Verteidiger Yannick Weber), nach einem Spielbesuch seine Fassungslosigkeit mit ihm geteilt und sich gewundert, – so schreibt Hrubec – wie auf diese Weise ein Goalie überhaupt noch in sein Trikot passen könne.

Groll zweier anderer Goalies

Seine Initiative gegen Goalie-Doping, wie es Hrubec erneut nennt, habe ihm aber auch den Groll zweier Berufskollegen eingebracht. Derweil habe ihm ein anderer Keeper, der dafür bekannt sei, die wuchtigsten Schoner zu tragen, per Nachricht seine Unterstützung zugesichert – was in der Kabine des ZSC für Heiterkeit gesorgt habe. Namen nennt Hrubec aber erneut keine, wie schon in seiner ersten Kolumne und auch im Gespräch mit Blick.

Kurz nach der Veröffentlichung des Blick-Artikels vor einem Monat hat die Liga angekündigt, die Kontrollen der Goalie-Ausrüstungen zu verschärfen. Dies scheint Hrubec allerdings nicht wirklich zu überzeugen. Er kündigt in seiner Kolumne an, sich nach der Saison mit der Liga zusammenzusetzen, damit die Regeln präzisiert werden können.