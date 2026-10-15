ZSC-Goalie Simon Hrubec sorgt für Wirbel. Nach einer brisanten Kolumne in seiner Heimat über illegale Goalie-Ausrüstungen in der Schweiz spricht der Tscheche mit Blick darüber und erhält Unterstützung von SCB-Keeper Connor Hughes.

Darum gehts ZSC-Goalie Hrubec wirft NL-Keepern illegale Polster vor

SCB-Goalie Hughes stützt ihn und fordert strengere Kontrollen

Die Liga verweist auf Plomben und Stichproben

Es sind brisante Vorwürfe, mit denen Simon Hrubec (35) die Diskussion ins Rollen gebracht hat. Der zweifache tschechische Meisterkeeper der ZSC Lions hatte im Frühjahr in einer Kolumne in seiner Heimat die Ausrüstungsregeln in der National League kritisiert. Der Vorwurf: Einige Torhüter in der Schweiz würden bei ihren Protektoren betrügen und sich durch zusätzliche Fläche unerlaubte Vorteile verschaffen. Von «Goalie-Doping» war im Artikel die Rede.

«Vor der Saison bekommt man den Stempel, dass alles regelkonform ist. Aber danach kannst du mit der Ausrüstung machen, was du willst», erklärt Hrubec, als ihn Blick zum Saisonstart zu diesem heiklen Thema befragt. Wer in der Liga die Sünder sind, liege für Goalie-Kenner auf der Hand: «Es ist auf den ersten Blick offensichtlich, aber ich nenne keine Namen.»

Dass auf dem tschechischen Portal «Isport» zu seiner Kolumne ein Bild von Davos-Goalie Sandro Aeschlimann neben dem Text prangte, sei die Wahl der Redaktion gewesen, so Hrubec. Die ZSC Lions scheiterten im Frühling im Playoff-Halbfinal am HCD und treffen am Samstag und am Dienstag zweimal auf die Davoser.

Angst, sich mit seinen Aussagen unbeliebt zu machen, hat der ZSC-Charakterkopf nicht – im Gegenteil. Nachdem andere Goalies auf den Artikel aufmerksam wurden, lief sein Handy heiss. «Es war toll, dass mir viele geschrieben haben. Einige meinten: ‹Gott sei Dank hat endlich mal jemand den Mund aufgemacht!› Es gab Schweizer Goalies, die mir schrieben: ‹Das nervt mich schon lange, aber wir sind irgendwie zu brav, um darüber zu sprechen.›»

«Danke, endlich sagt mal jemand etwas»

Das Hauptproblem sieht Hrubec im aktuellen Kontrollsystem der Liga. Zusätzliche Polster im Brustschutz etwa seien für Schiedsrichter ohne tiefes Detailwissen kaum zu erkennen. «Man müsste es wahrscheinlich bei jedem Spiel kontrollieren. Doch die Liga oder der Verantwortliche müsste nicht nur das blaue Siegel, sondern die ganze Ausrüstung anschauen. Denn ein Siegel bedeutet nicht, dass nichts verändert oder hinzugefügt wurde, nachdem es vom Ausrüster geliefert wurde.»

Hrubec selbst wünscht sich ein Durchgreifen und würde auch vor der eigenen Haustür kehren: «Ich wäre absolut einverstanden, wenn sie meine Ausrüstung vor jedem Spiel messen und sagen würden: ‹Hey Simon, deine Ausrüstung ist zu gross, du musst sie ändern, sonst darfst du nicht spielen.›» Ob der Vorstoss des ZSC-Schlussmanns in der Liga tatsächlich ein Umdenken bewirkt, bleibt abzuwarten. Hrubecs Hoffnung: «Vielleicht fängt man ja nach diesem Artikel an, darüber nachzudenken. Mein eigentlicher Job ist das nicht, sondern die Pucks zu halten.»

Connor Hughes (30) ist neben dem Finnen Harri Säteri (36, Biel) und Ludovic Waeber (30, Fribourg) einer der Keeper, die Hrubec beipflichten. «Nach einem Vorbereitungsspiel sprach ich mit Simon. Ich sagte ihm: ‹Danke, endlich sagt mal jemand etwas.›», erzählt der SCB-Goalie. «Es ist teilweise fragwürdig, womit einige Leute im Schweizer Hockey durchkommen. Wenn man sich gewisse Goalies genauer anschaut, sieht man durchaus Unterschiede. Man erkennt, wer auf dem Eis grösser wirkt.»

Auch er will keine Namen nennen, weil er über keine Beweise verfüge, sieht aber Handlungsbedarf. «In der NHL zum Beispiel wird die Goalie-Ausrüstung von der Liga nachgemessen und vom ehemaligen Goalie und jetzigen Liga-Manager Kay Whitmore mit seinen Initialen signiert. Er misst alles und kennt auch die Körpermasse jedes Goalies. Du darfst nichts Grösseres tragen. Du darfst keine Änderungen vornehmen, es sei denn, sie sind genehmigt», sagt der Schweiz-Kanadier, der vorletzte Saison in der AHL spielte und in der Vorbereitung bei den Montréal Canadiens zum Einsatz kam. «In der Schweiz kann grundsätzlich jede Grösse bestellt werden, solange sie den IIHF-Regeln entspricht. Diese Regeln sind aus meiner Sicht jedoch nicht mehr zeitgemäss.»

«Es geht nicht darum, jemanden zu kritisieren»

Er sei in seiner Karriere in der Schweiz nur ein- oder zweimal kontrolliert worden, so der 1,93 Meter grosse Keeper, der im Sommer von Lausanne nach Bern wechselte. «Dabei wurde jeweils das blaue Siegel überprüft, eine zusätzliche Vermessung gab es nicht. Für mich ist deshalb klar, dass wir das heutige System anpassen müssen. Es geht nicht darum, jemanden zu kritisieren, sondern darum, eine zeitgemässe und verlässliche Lösung zu finden.»

Hughes hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt. «Das Hauptthema liegt aus meiner Sicht beim System. Die Regeln müssen klarer definiert und konsequenter kontrolliert werden. Gleichzeitig glaube ich, dass es einzelne Goalies gibt, die dabei bewusst zu weit gehen», sagt er. Er denke, dass es Goalies gebe, «die mehrere Schulterpolster verwenden, um ihren Oberkörper grösser wirken zu lassen.»

Bei der National League scheint man mit dem Status Quo zufrieden zu sein. Das Goalie-Equipment werde von den Ausrüstern mit einer Plombe versehen und es würde mit Stichproben kontrolliert, sagt Liga-Direktor Denis Vaucher.

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