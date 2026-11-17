Joel Grossniklaus wird zwei weitere Jahre beim SC Bern bleiben: Der 20-jährige Stürmer unterschreibt bei den Mutzen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2029/30, wie die Berner am Dienstag mitteilen.
Der ehemalige Tigers-Junior spielt seit dieser Saison beim SCB, wobei er in neun National-League-Spielen bislang ein Tor erzielt hat – und das in seinem ersten Jahr als Profi, nachdem er die letzten beiden Saisons bei der U20-Mannschaft der Malmö Redhawks in Schweden verbracht hat.
Es gibt aber nicht nur gute Nachrichten für die Berner: Sie müssen etwa vier Monate lang ohne Waltteri Merelä (28) auskommen. Der finnische Stürmer hat sich beim 3:2-Sieg gegen Lugano am Mittwoch eine Verletzung am Oberkörper zugezogen. Mittlerweile ist der SCB-Captain erfolgreich operiert worden, wie aus der Mitteilung des Klubs hervorgeht.
Füge jetzt den SC Bern deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!
Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!