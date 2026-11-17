Joel Grossniklaus verlängert seinen Vertrag beim SC Bern bis zum Ende der Saison 2029/30. Von den Bernern gibts aber nicht nur gute Nachrichten.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Joel Grossniklaus wird zwei weitere Jahre beim SC Bern bleiben: Der 20-jährige Stürmer unterschreibt bei den Mutzen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2029/30, wie die Berner am Dienstag mitteilen.

Der ehemalige Tigers-Junior spielt seit dieser Saison beim SCB, wobei er in neun National-League-Spielen bislang ein Tor erzielt hat – und das in seinem ersten Jahr als Profi, nachdem er die letzten beiden Saisons bei der U20-Mannschaft der Malmö Redhawks in Schweden verbracht hat.

Es gibt aber nicht nur gute Nachrichten für die Berner: Sie müssen etwa vier Monate lang ohne Waltteri Merelä (28) auskommen. Der finnische Stürmer hat sich beim 3:2-Sieg gegen Lugano am Mittwoch eine Verletzung am Oberkörper zugezogen. Mittlerweile ist der SCB-Captain erfolgreich operiert worden, wie aus der Mitteilung des Klubs hervorgeht.

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