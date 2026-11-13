DE
FR
Abonnieren

Hoher Preis für Sieg in Lugano
SCB-Star fällt länger aus

Der Sieg am Mittwoch in Lugano kam eher glücklich zustande. Doch der SCB hatte auch Pech und muss nun länger auf einen seiner Top-Stürmer verzichten.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/5
Der SCB verliert für längere Zeit seinen Leitwolf.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_409.JPG
Blick_Gregory_Beaud.png
Stephan Roth und Grégory Beaud

Der SC Bern rückte am Mittwoch mit einem 3:2-Sieg in Lugano auf Platz 4 vor und profitierte dabei davon, dass Verteidiger Mirco Müller gleich zweimal den Puck unglücklich ins eigene Tor lenkte.

Mehr zum Thema
LUGANO - BERN
Zweimal am falschen Ort
Mirco Müllers Doppel-Pech ist des SCB Glück

Doch die Mannschaft von Serge Aubin hatte dabei nicht nur Glück. Im letzten Drittel zog sich Waltteri Merelä (28), der seit dieser Saison Captain des Teams ist, eine Verletzung am Oberkörper zu. Der finnische Weltmeister von Zürich wird für längere Zeit ausfallen. Die medizinischen Abklärungen sind noch nicht abgeschlossen. Deshalb werden die Berner erst nächste Woche genauere Angaben machen können.

Die Chance für Milano

Merelä hat in dieser Saison in 17 Spielen je sechs Tore und sechs Assists gebucht und gehört zu den Leadern im Team. Sein Ausfall dürfte die Chance für Sonny Milano (30) sein. Der amerikanische Flügel mit NHL-Erfahrung war im Sommer als Hoffnungsträger verpflichtet worden, er konnte aber bisher die Erwartungen nicht erfüllen.

Mehr zum SCB
e46_7600.jpg
Liga-Inside
Die Nati-Pause vorbei
Nächster Zuger auf Rekordjagd – Ex-NHL-Star gibt Spezial-Einblick
DAVOS - AJOIE
Grosse Transfer-Übersicht
Ajoie verliert zwei Finnen – an Zug?
Stürmer Philipp Kurashev ist noch nicht in Form.
Sieger und Verlierer der Nati
Wer der beste Debütant war – wer Erwartungen nicht erfüllt hat

Der designierte Spektakelmacher kam in acht Spielen nicht nur auf ein Tor und drei Assists, sondern liess zum Teil auch das Engagement im Defensivspiel vermissen. So war er in drei der letzten vier Spiele überzähliger Ausländer und war nur die Nummer 7 der Ausländer.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
19
38
49
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Bern
SC Bern
18
0
31
5
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zug
EV Zug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
EHC Biel
EHC Biel
19
-4
24
11
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
12
HC Lugano
HC Lugano
19
-7
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21411195 Logo_SC_Bern
        SC Bern