SCB-Star fällt länger aus

Der Sieg am Mittwoch in Lugano kam eher glücklich zustande. Doch der SCB hatte auch Pech und muss nun länger auf einen seiner Top-Stürmer verzichten.

Der SC Bern rückte am Mittwoch mit einem 3:2-Sieg in Lugano auf Platz 4 vor und profitierte dabei davon, dass Verteidiger Mirco Müller gleich zweimal den Puck unglücklich ins eigene Tor lenkte.

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Doch die Mannschaft von Serge Aubin hatte dabei nicht nur Glück. Im letzten Drittel zog sich Waltteri Merelä (28), der seit dieser Saison Captain des Teams ist, eine Verletzung am Oberkörper zu. Der finnische Weltmeister von Zürich wird für längere Zeit ausfallen. Die medizinischen Abklärungen sind noch nicht abgeschlossen. Deshalb werden die Berner erst nächste Woche genauere Angaben machen können.

Die Chance für Milano

Merelä hat in dieser Saison in 17 Spielen je sechs Tore und sechs Assists gebucht und gehört zu den Leadern im Team. Sein Ausfall dürfte die Chance für Sonny Milano (30) sein. Der amerikanische Flügel mit NHL-Erfahrung war im Sommer als Hoffnungsträger verpflichtet worden, er konnte aber bisher die Erwartungen nicht erfüllen.

Der designierte Spektakelmacher kam in acht Spielen nicht nur auf ein Tor und drei Assists, sondern liess zum Teil auch das Engagement im Defensivspiel vermissen. So war er in drei der letzten vier Spiele überzähliger Ausländer und war nur die Nummer 7 der Ausländer.

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